Congo : les forces vives saluent «la foi indéfectible» du Chef de l’Etat en la paix

A la différence des deux premières cérémonies d’échange des vœux, notamment avec le corps diplomate et les corps constitués, la cérémonie avec les forces vives a eu lieu dans la cour du Palais du peuple.



Saluant la foi indéfectible en la paix du Président de la République, Germain Céphas Ewangui a rappelé que la paix était «gage de stabilité et de sérénité» pour tous les Congolais. Il a ajouté que le temps était venu de «conjurer les troubles, les vaines agitations et les conflits stériles» qui minent le développement du pays.



M. Ewangui a assuré le Chef de l’Etat du soutien de la société civile dans la poursuite des objectifs de consolidation du «vivre ensemble». Par ailleurs, il a demandé aux Congolais et Congolaises d’œuvrer la main dans la main pour mieux affronter la conjoncture économique difficile de l’heure.



Lui répondant, le Président de la République a souligné l’importance de la société civile, indiquant que celle-ci est «une force plurielle qui prend chaque jour sa place dans l’effort collectif ». Denis Sassou N’Guesso a rappelé qu’avec les institutions publiques, toutes les organisations sociales partagent le même idéal du succès et du bonheur du Congo voulu de tous les Congolais et Congolaise.



Le Président de la République ne s’est pas empêché de revenir sur les notions de rigueur et de vérité, qui ont constitué la toile de fond de son message de vœux à la nation. Il a invité la société à s’engager aussi afin que le pays sorte de la situation économique et financière difficile qu’il connait actuellement.



En outre, il a appelé les responsables des organisations de la société civile à s’impliquer dans la préparation des élections législatives et locales qui devront avoir lieu cette année.



Denis Sassou N’Guesso qui s’est réjoui de la présence massive des délégués des organisations de la société civile et des cours royales traditionnelles à cette cérémonie, a souhaité que cette expérience d’échange public de civilités avec les forces vives de la nation devienne un rituel.



Il a fini par souhaiter un «succès et bonheur» pour l’année qui commence à toutes et à tous.