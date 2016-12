Congo : les actionnaires d’ECAIR SA à pied d’œuvre pour relancer la société

Société anonyme au capital de 57 milliards de francs CFA, la société Equatorial Congo Airlines (ECAIR SA) a vu le jour au mois d’aout 2011. Ayant pour siège social Brazzaville, elle a connu une ascension très fulgurante au point où elle s’est imposée dans le ciel parmi les grands transporteurs aériens.



La société ECAIR est dirigée depuis sa création, en aout 2011, par Fatima Béyina-Moussa. En 2015, soit quatre ans seulement après sa création, ECAIR a eu une imposante flotte de sept avions dont un Boeing 767, deux Boeings 757 et quatre Boeings 737. ECAIR a fait de Brazzaville, la capitale de la République du Congo, un hub sous régional.



Galvanisée par sa flotte, en 2015, au départ de Brazzaville, cette compagnie aérienne a transporté plus d’un million de passagers en moins d’une année dans douze destinations différentes : Pointe-Noire, Ollombo, Cotonou, Douala, Libreville, Dakar, Bamoko, Paris, Dubaï, Beyrouth, Bruxelles, etc., en transport multimodal. Dans cette période de croissance, ECAIR a créé des emplois et imposé son image de marque tant au niveau continental qu’international.



En pleine ascension et à un moment où cette société anonyme n’avait pas encore fini d’émerveiller le monde, surviennent des moments assez difficiles : c’est la vie des entreprises.



Décidés à sortir ECAIR de cette zone de turbulence le Conseil d’administration s’active pour que les actionnaires se retrouvent sous peu en assemblée générale des actionnaires pour être au chevet de cette société, qui pourra retrouver les airs dans un prochain avenir. Une bonne nouvelle pour les 700 employés d’ECAIR et les millions de passagers qui étaient habitués à voyager dans le confort de ses avions de dernière génération.



De l’imminente assemblée générale des actionnaires, pourrait sortir un plan de redressement. C’est le dernier rempart.



Mais, avant d’arriver à cette étape, des audits s’avèrent nécessaires pour permettre aux les actionnaires d’avoir la maitrise de l’information afin qu’ils décident en connaissance de cause.