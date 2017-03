Congo : le cadre de gestion des pestes et pesticides du PADAC rendu public

Le projet se mettra en place à travers trois composantes. La Composante 1 (Appui direct aux producteurs agricoles et aux MPME agro-industrielles) a pour objectif d'augmenter la productivité et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle le long des chaînes de valeur ; et de renforcer la valorisation des produits agricoles. Les appuis fournis dans le cadre de cette composante se feront à travers des subventions à coûts partagés pour un accompagnement dans la production et la commercialisation. Cette composante aura deux sous-composantes (intensification de la production végétale et animale et développement des activités agro-industrielles).



La Composante 2 (Amélioration des infrastructures publiques et du climat des affaires pour l'agriculture commerciale) a pour objectif de favoriser le développement de l'agriculture commerciale en levant les contraintes en termes d'infrastructures et de climat des affaires. Cette composante aura deux sous-composantes (infrastructures publiques pour le développement de l'agriculture commerciale et gouvernance et cadre juridique pour l'agriculture commerciale).



La composante 3 (renforcement des capacités institutionnelles pour le soutien à l'agriculture commerciale) a pour objectif de renforcer les capacités des services publics et non publics impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet et de permettre un meilleur encadrement et un appui ciblé au développement de l'agriculture commerciale par les services de l'État et d'autres services d'appui (Privés, OSC). En même temps, elle garantit la bonne exécution du projet. Elle a deux sous-composantes (renforcement des capacités des services techniques d'appui publics, privés et OSC, gestion coordination et suivi-évaluation du projet).



La mise en œuvre d’un tel projet induira le développement de filières agricoles pouvant nécessiter la gestion des pestes à travers plusieurs options y compris l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Dans l'optique de prévenir, minimiser et d'atténuer les éventuelles incidences négatives qui pourraient découler de l’utilisation de ces pesticides, il importe de préparer un Plan de Gestion des Pestes (PGP) afin de promouvoir une gestion intégrée des pestes (basée sur des méthodes de contrôle biologique ou environnemental des nuisibles) et réduire la gestion des pesticides chimiques tout en encadrant leur usage et leur gestion, conformément la politique nationale et aux exigences de la politique opérationnelle OP 4.09 de la Banque mondiale.



Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, le Plan de Gestion des Pestes (PGP) est conçu pour minimiser les effets potentiels négatifs sur la santé humaine, animale et l’environnement pouvant en découler, et pour promouvoir la gestion intégrée des pestes.



Au plan législatif et réglementaire, plusieurs textes sont élaborés au niveau sous régional et national concernant la gestion, l’utilisation, l’agrément et le contrôle des produits phytosanitaires. Toutefois, lesdits textes juridiques sont très peu diffusés et mal connus du public ; ce qui se traduit par la circulation de certains produits contenant les matières actives incriminées. Différentes actions ont été menées par le Gouvernement en vue de contrôler l'importation et l'utilisation de pesticides contenant des matières actives dangereuses.



La gestion des pestes et pesticides interpelle plusieurs catégories d’acteurs dont les rôles et les modes d’implication ont des impacts qui peuvent influer, de façon différenciée, sur l’efficacité de la gestion au plan environnemental et sanitaire, notamment le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage et de la Pêche, le Ministère de l’Économie Forestière du Développement Durable et de l’Environnement, le Ministère de la Santé et de la Population, le Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP), les communautés locales, les opérateurs privés, les laboratoires de recherche, les organisations de producteurs, les partenaires techniques et financiers.



Plusieurs stratégies sont développées dans la lutte contre les pestes et seront poursuivies, encouragées et étendues dans le cadre de de la mise en œuvre du PADAC. Il s’agit de :

- la lutte préventive : un programme intégré de lutte préventive s'effectue en 5 étapes : avant tout, (1) éviter d'attirer les insectes et (2) les empêcher d'entrer dans le musée; ensuite, (3) faire en sorte qu'on puisse déceler leur présence. Enfin, si on en trouve, (4) en circonscrire l'infestation et (5) les éliminer ;

- la lutte curative : méthode de lutte visant à soigner une plante déjà malade ou attaquée par un ravageur. Pour réaliser une lutte curative raisonnée il faut associer plusieurs opérations (interventions préparatoires au traitement, désherbages chimiques raisonnés, opérations suite au traitement) ;

- la lutte intégrée ou protection intégrée, c’est-à-dire la conception de la protection des cultures dont l'application fait intervenir un ensemble de méthodes satisfaisant les exigences à la fois écologiques, économiques et toxicologiques en réservant la priorité à la mise en œuvre délibérée des éléments naturels de limitation et en respectant les seuils de tolérance.