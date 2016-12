Congo : le budget 2017 de l’ANAC arrêté à plus de 9 milliards FCFA

Ce budget a été arrêté en dépenses et en recettes à la somme de 9 milliards 353 millions 600 francs CFA. Il est en baisse par rapport à celui de 2016, qui s’élevait à 10 milliards 398 millions 285 mille francs CFA.



Le Directeur du Cabinet du ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine Marchande, Prosper Bouity, a salué les membres du Comité de direction de l’ANC pour avoir adopté ce budget, qui devrait permettre à l’ANAC de faire face à certaines difficultés qu’elle rencontre actuellement.



En dehors du budget, les administrateurs ont adopté les délibérations portant sur le niveau d’exécution des délibérations et recommandations de la session ordinaire du comité de direction 23 décembre 2016 ; le rapport d’activités de l’année 2016 ; le programme d’activités de l’année 2017 ; etc.



Ils ont recommandé la convocation d’une session extraordinaire du comité de direction pour l’adoption du projet des Statuts de l’ANAC ; la réforme du parc automobile amorti de l’ANAC ; le suivi du paiement des frais scolaires des diplômés congolais formés à l’Ecole africaine de la météorologie et de l’aviation civile (EAMAC).



L’ANAC dont la mission principale est d’assurer pleinement ses missions de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile a mis en place des règlements aéronautiques nationaux, des procédures et brochures diverses afin de faciliter le travail des personnels techniques, notamment celui des inspecteurs.