Congo : le Cadre de politique de réinstallation du PADAC en préparation rendu public

Le projet se mettra en place à travers trois composantes. La Composante 1 (Appui direct aux producteurs agricoles et aux MPME agroindustrielles) a pour objectif d'augmenter la productivité et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle le long des chaînes de valeur ; et de renforcer la valorisation des produits agricoles. Les appuis fournis dans le cadre de cette composante se feront à travers des subventions à coûts partagés pour un accompagnement dans la production et la commercialisation. Cette composante aura deux sous-composantes (intensification de la production végétale et animale et développement des activités agro-industrielles).



La Composante 2 (Amélioration des infrastructures publiques et du climat des affaires pour l'agriculture commerciale) a pour objectif de favoriser le développement de l'agriculture commerciale en levant les contraintes en termes d'infrastructures et de climat des affaires. Cette composante aura deux sous-composantes (infrastructures publiques pour le développement de l'agriculture commerciale et gouvernance et cadre juridique pour l'agriculture commerciale).



La composante 3 (renforcement des capacités institutionnelles pour le soutien à l'agriculture commerciale) a pour objectif de renforcer les capacités des services publics et privés impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet et de permettre un meilleur encadrement et un appui ciblé au développement de l'agriculture commerciale par les services de l'État et d'autres services d'appui (Privés, OSC). En même temps, elle garantit la bonne exécution du projet. Elle a deux sous-composantes (renforcement des capacités des services techniques d'appui publics, privés et OSC, gestion coordination et suivi-évaluation du projet).



Certains sous-projets du PADAC pourraient avoir des impacts négatifs sociaux en termes d’acquisition de terres et de réinstallation et exigeraient l’application des procédures opérationnelles de protection sociale. Toutefois, les sites devant accueillir les sous-projets ne sont pas encore totalement définis et les travaux à réaliser ne sont non plus pas précisément décrits à cette étape de la préparation du projet. C’est ce qui justifie l’élaboration du présent Cadre de Politique de Réinstallation des populations (CPR). Le projet a également élaboré un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour atténuer et gérer les impacts environnementaux et sociaux, ainsi qu’un Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones (CPPA) pour assurer l’inclusion et consultation des Populations Autochtones dans le cadre du projet.



La réinstallation involontaire a pour objectifs globaux, entre autres, d’éviter, dans la mesure du possible, ou minimiser la réinstallation involontaire, en étudiant toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet ; concevoir et exécuter les activités de réinstallation sous la forme de programmes de développement procurant aux personnes déplacées par le projet suffisamment de moyens d’investissement pour leur permettre de bénéficier des avantages du projet ; consulter les populations déplacées de manière constructive et leur donner la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; aider les personnes déplacées dans leurs efforts d’amélioration, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie, ou du moins de rétablissement, ceux-ci étant considérés, en terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de la phase précédant le déplacement ou celle de la mise en œuvre du projet, selon la formule la plus avantageuse.

Les impacts sociaux négatifs potentiels du projet seront principalement les suivants : pertes de terres à usage d’habitation, pertes d’habitations ; perte de terre de cultures; pertes forestières ; restriction d’accès aux ressources naturelles, pertes d’activités socioéconomiques implantées sur les emprises du projet. Il est possible qu’il y ait déplacement physique dans des zones devant impérativement être libérées pour les besoins de délimitation des parcs et réserves à aménager. Les besoins globaux en terre ne pourront être connus que si tous les investissements sont connus par zones de façon précise.



Le nombre exact de personnes réellement affectées (PAP) est difficilement estimable à ce stade du projet et ne sera connu de façon exacte qu’à la fin des enquêtes de terrain par un recensement au moment de la réalisation des Plans d’Action de Réinstallation (PAR). Toutefois, les personnes qui seront affectées dans la mise en œuvre du projet peuvent être regroupées en trois catégories: les individus, les ménages au niveau des communautés locales et certaines catégories de personnes vulnérables (dont les populations autochtones).



Le contexte légal et institutionnel du CPR du PADAC a trait à la législation foncière et agro-foncière du Congo, la participation du public, les mécanismes d’acquisition de terrain, les mécanismes de réinstallation et de restructuration économique. Il contient également une analyse comparée de la législation nationale et de la Politique Opérationnelle de la Banque mondiale sur la réinstallation involontaire (OP.4.12).



Les sous-projets qui seront réalisés dans le cadre du projet relèvent soit du domaine public, soit du domaine privé. La comparaison entre le cadre juridique du Congo en matière de recasement et la PO.4.12 a fait ressortir d’une part des points de convergence et d’autre part des points de divergence. Seulement, en cas de contradiction dans l’interprétation des mesures idoines à prendre, seules les dispositions de la PO.4.12 s'appliqueront de facto.