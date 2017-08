Congo : le 57ème anniversaire de l’indépendance célébré à Brazzaville

Le 57ème anniversaire de l’indépendance du Congo a été placé sous le signe de la cohésion nationale, de la méditation et la prospective sur la vie de la nation. Pourquoi pas d'un appel à la retenue?



A son arrivée au boulevard Alfred Raoul, à 10h25mn, le Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, a consacré 15 minutes à la revue des troupes.



Le défilé militaire et civil a commencé à 10h 50mn, marqué comme à l’accoutumée par le passage de quatre drapeaux : la drapeau national, le drapeau des Forces armées congolaises (FAC), le drapeau de la police nationale et le drapeau de la gendarmerie nationale.



Le défilé civil et militaire a été un moment de cohésion des forces vives de la nation congolaise. C’est la force publique qui a donné le temps avant que les populations civiles ne prennent la relève.



Rythmé par la fanfare de l’église kimbanguiste, le défilé civil il a été marqué par la présence des représentants des administrations publiques et privés, des confessions religieuses, des ONG et associations, des partis politiques, etc.



Dans l’ensemble, de milliers des militaires et civils ont participé à ce défilé, devant plusieurs milliers de spectateurs. Lequel défilé s’est déroulé en trois phases comme, à savoir le défilé pédestre, le défilé motorisé et le défilé aérien.



En dehors du boulevard Alfred Raoul, des sites spéciaux de festivités ont été créés dans certains arrondissements afin de permettre à la population de célébrer cet évènement avec faste.



Dans l’arrondissement 7, des sites ont été placés au siège de l’arrondissement, au PK, à Comus, non loin du rond-point Mazala, au terminus de Sadelmi et au niveau de l’arrêt Capitaine, sur la route Nkombo-Moukondo.



La fête de l’indépendance marque la reconnaissance nationale et historique de la lutte pour la liberté menée par les générations antérieures.



Elle devrait favoriser absolument la cohésion et l'homogénéité de la nation autour d'un passé commun ; renforcer le sentiment d'appartenance à la nation ; transmettre des générations en générations l’histoire écrite par les héros congolais.