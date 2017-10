Congo : la vente ambulante des cartes Sim sera interdite dès le 1er janvier 2018

Trois mois ont été accordés aux opérateurs de téléphonie mobile par l’Autorité de régulation, afin de prendre des dispositions mettant fin à la vente des cartes Sim par les vendeurs ambulants.



MTN, Airtel et Azur devront tout mettre en œuvre pour préparer la décision du régulateur. Au 1er janvier 2018, l’opération d’identification ne pourra être effectuée en dehors des locaux des opérateurs et de ceux de leurs prestataires agréés.



L’arrêt de la vente des cartes Sim pré activées par les ambulants n'est pas à confondre avec la commercialisation ambulante des cartes de recharges, a expliqué Yves Castanou, répondant à une inquiétude sur la probable disparition d’un emploi qui fait le bonheur des milliers de jeunes congolais.



«Nous interdisons la vente ambulante des cartes Sim et non des cartes de recharges. Je ne pense pas que ce soit là un motif qui réduirait les marges de ce business. Les opérateurs veulent que les abonnés soient identifiés », a-t-il précisé.



Yves Castanou a souligné la nécessité de l’opération d’identification des abonnés. Depuis peu, des abonnés détiennent plusieurs cartes Sim avec la même identité. La lenteur et l’absence des adresses dans le processus d’identification par les ambulants ont également été évoquées. Les opérations de contrôle de l’Arpce ont récemment démantelé des réseaux d’appels frauduleux rendus possibles grâce à des milliers de Sim détenus par un abonné.



«L’identification est l’affaire de tous», a rappelé Yves Castanou, faisant allusion non seulement à l’aspect sécuritaire de l’opération, mais également au volet commercial pour les opérateurs. La décision d’arrêter la vente ambulante des cartes Sim a été entérinée par les opérateurs eux-mêmes, qui ont donné des alertes sur la nécessité «de connaître minutieusement leurs abonnés pour de meilleures décisions ».



La concertation entre l’Arpce et les opérateurs de téléphonie mobile a également permis de faire le point sur la performance des réseaux 2G et 3G. Des tableaux projetés sur écran ont indiqué une amélioration globale des réseaux chez MTN Congo et Airtel. Azur, dernier du tableau, obtiendra une mise en demeure jusqu’au fin 1er janvier pour améliorer sa qualité de réseau et rattraper les autres.



Yves Castanou a appuyé que grâce aux dispositifs techniques mises en place, l’Arpce est le seul organe à qualifier la qualité des réseaux qu’elle contrôle et surveille. Des commentaires ont souvent confondu la qualité des réseaux à la tarification des services des opérateurs.



L’Arpce a œuvré aux côtés des opérateurs pour que les réseaux s’améliorent. Il y a deux ans, des sanctions lourdes ont été infligées à MTN Congo et Airtel pour irrégularité des services.



Si MTN affiche une note appréciable selon les statistiques de l’Arpce, Airtel renseigne sur quelques soucis devant prendre fin d’ici à un mois, promet son directeur général. Azur dont le réseau s’est considérablement dégradé a reçu une mise en demeure jusqu'au 1er janvier 2018.



«Le réseau de MTN Congo est le meilleur des 22 opérations que le groupe compte. C’est l’ensemble du travail fait par MTN et supervisé par l’autorité de régulation. Il y a deux ans, le réseau Airtel Congo était 15e sur les 17 opérations du groupe. Aujourd’hui avec tous les travaux entrepris, ils sont passés premiers sur les 17 », s’est réjoui Yves Castanou.



Pour briser toute confusion sur l’interprétation de la qualité des réseaux et la tarification des services des opérateurs, et permettre aux abonnés d’apprécier les chiffres, Yves Castanou a annoncé la mise en place, dès janvier 2018, d’un Observatoire de la qualité des réseaux.



« Les gens se posent des questions sur la qualité des services. Pour arrêter que cela soit un tabou, nous serons transparents. Les gens jugeront d’eux-mêmes de la qualité des services à partir de notre site, comme cela est déjà disponible avec l’Observatoire des marchés », a-t-il conclu.



Une campagne de sensibilisation pour former le public sur l'importance de faire identifier sera lancée en janvier prochain par les trois opérateurs.