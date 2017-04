Congo : la production pétrolière estimée à plus de 350.000 bbl/j en 2018

CIEHC-3 : une occasion de débattre des dernières informations disponibles



Organisée par le ministère congolais des Hydrocarbures, en collaboration d’AME Trade Ltd, la CIEHC-3 a pour thème : « L’industrie pétrolière congolaise : défis et perspectives». Elle s’inscrit dans le cadre d’un certain nombre d’évolutions majeures qui prennent actuellement place dans le secteur pétrolier et gazier du Congo. Parmi ces évolutions, on peut citer la mise en œuvre du nouveau code des hydrocarbures du Congo ; les résultats du dernier appel d’offres du pays ; et le lancement d’un nouvel appel d’offres et la mise en production de projets majeurs comme celui de Moho Nord.



La CIEHC-3 permettra aux investisseurs de découvrir les opportunités et les défis liés à la conduite des affaires dans le secteur des hydrocarbures du Congo ; de saisir les opportunités de conclure des d’accords commerciaux. Pendant trois jours, la conférence sera marquée pas des ateliers interactifs, la visite des stands, la remise des prix du secteur pétrolier et gazier congolais.



Les participants seront édifiés sur le nouveau code pétrolier congolais. Adopté par le parlement en août 2016, ainsi qu’un régime de partage de production, ce nouveau code des hydrocarbures offre un environnement favorable à toutes les parties prenantes et vise à consolider la production pétrolière ; encourager l’exploration et promouvoir le contenu local. Il s’agira de voir en quoi ce code est bénéfique à toutes les parties prenantes ; de montrer les incitations en place pour les investisseurs ; de présenter le cadre juridique et contractuel, ainsi que les attentes dans ces domaines.



Les participants seront également édifiés sur les promotions du domaine minier ; les principales activités, dernières informations et projets de développement ; les champs matures et opportunités d’intégrer les nouveaux groupes contractuels.



Le Congo-Brazzaville a actuellement mis en jeu huit blocs de l’offshore profond et ultra profond du bassin côtier et cinq blocs on shore dans le bassin de la Cuvette congolaise.