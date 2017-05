Congo : la formation des enseignants s’impose pour améliorer la qualité de l’enseignement

L’état des lieux sur l’éducation au Congo, réalisé les années antérieures, décrit de façon sommaire la situation de l’enseignement au Congo. Il donne une évaluation des besoins concernant les institutions de formation des enseignants et l’organisation de la formation initiale et continue par ces institutions.



Il indique que les programmes de formation initiale aux enseignants du primaire et du secondaire dans le pays sont offerts à travers l’Ecole Normale d’Instituteur (ENI) et l’Ecole Nationale des Sports (ENS). Mais, les enseignants ne sont pas toujours aptes à dispenser une éducation de bonne qualité et équitable.



L’état des lieux soulignait sur la nécessité de mettre en place, sectoriellement, une politique de formation des personnels de l’éducation afin de résoudre, qualitativement et quantitativement, les problèmes inhérents à l’encadrement des apprenants, donc à l’acte pédagogique même.



C’est ainsi qu’en collaboration avec l’UNESCO et bénéficiant d’un appui financier de la Chine, le gouvernement congolais a mis en place un projet de renforcement des capacités des institutions de formation des formateurs et organisation de la formation continue des enseignants du primaire et du secondaire.



L’atelier organisé du 11 au 12 mai dernier, avec l’appui technique de l’Institut International pour le Renforcement des Capacités en Afrique (IICBA), du Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique Centrale, visait à réunir tous les ministères du secteur de l’éducation et de la formation sur la question de la formation initiale et continue. L’objectif était de mettre en place une stratégie commune, cohérente, efficace et opérationnelle de la formation des enseignants du primaire et du secondaire.



La stratégie permettra de renforcer les capacités de la structure qui devrait s’occuper du fonctionnement et du développement de la plateforme ; accompagner le processus de formation des enseignants.



Au cours de l’atelier, les participants ont analysé la problématique institutionnelle, organisationnelle et pédagogique de la formation initiale et continue des enseignants au Congo ; défini un mécanisme articulant formation initiale et formation continue harmonisé des enseignants ; identifié des pistes de renforcement du partenariat public-privé-partenaires au développement pour la formation des enseignants.



Ils ont également élaboré une feuille de route sur la base des recommandations formulées, en vue du renforcement de l’amélioration de la qualité de la formation des enseignants ; énoncé les grandes lignes du processus de développement d’un cadre d’orientation curriculaire harmonisé d’une éducation de base élargie dans l’espace CEEAC ; etc.



Cet atelier a répondu à l’action de l’Objectif du développement durable n°4 (ODD4), qui invite les Etats à accroitre le nombre d’enseignants qualifiés et à mettre en place les politiques et les réglementations nécessaires, afin que les enseignants soient des éducateurs autonomisés.