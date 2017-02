Congo : la banque AfreximBank injecte 250 millions de dollars pour booster l'activité pétrolière

Dr. Benedict Oramah, Président d’Afreximbank, signataire de la convention pour le compte de la Banque, a indiqué que la facilité de crédit était accordée dans le cadre d’un prêt syndiqué d’un milliard de dollars US, le gouvernement ayant mandaté Afreximbank à lever ces fonds en vue de permettre au pays de combler ses besoins en termes d’investissements financiers pour assurer l’augmentation de la production pétrolière et également pour financer d’autres investissements liés au commerce dans le secteur du gaz et du pétrole.



Rappelant que la chute des prix du pétrole continuait d’exercer “une pression inimaginable sur les pays exportateurs de pétrole, dont la République du Congo fait partie », Dr. Oramah a déclaré que la Banque était intervenue en mettant en place des programmes novateurs pour permettre à ses pays membres de mitiger les effets négatifs de ces chocs économiques.



Cette nouvelle facilité devrait avoir un impact significatif sur l’économie congolaise car elle viendra soutenir les efforts du gouvernement, notamment en ce qui concerne le financement et l’expansion des exportations pétrolières, le développement d’activités industrielles pour diversifier et réduire sa dépendance aux recettes pétrolières, la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des populations, a-t’ il dit.



Calixte Ganongo, Ministre des Finances de la République du Congo, a quant à lui salué le soutien apporté par Afreximbank à son pays, expliquant que le gouvernement s’était tourné vers la Banque, convaincu du fait qu’il fallait en priorité puiser dans les ressources financières du continent pour appuyer ses enjeux économiques.



Il a assuré que la République du Congo honorerait ses obligations vis-à-vis de la Banque et que son pays continuerait d’apporter son soutien à l’institution.



Raphaël Malonga, Ambassadeur de la République du Congo en Égypte, s’est également exprimé lors de la cérémonie de signature, et a exhorté Afreximbank à maintenir le cap dans la recherche de solutions pour adresser les besoins de financement du commerce des pays Africains.