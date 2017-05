Congo : la CNEI précise les mécanismes de la révision extraordinaire des listes électorales

L’arrêté n°3420 du 5 mai 2017 du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, fixe la période de révision extraordinaire des listes électorales du 10 mai au 20 juin 2017, sur toute l'étendue du territoire national. Ceci pour la participation de tous les Congolais ayant l’âge de voter aux élections législatives et locales de juillet prochain.



Henri Bouka a rappelé que dans tous les douze départements et les cent-vingt-trois circonscriptions administratives du pays, la campagne de révision extraordinaire des listes électorales se déroulera conformément à l’article 7 de la loi électorale qui stipule :



«Les listes électorales sont établies par les autorités de chaque communauté urbaine, communauté rurale, district et arrondissement ou de chaque mission diplomatique à l’étranger. Elles sont permanentes, publiques et font l’objet d’une révision annuelle. Toutefois, par arrêté du ministre chargé des élections, il peut être procédé à des révisions extraordinaires».



M. Bouka a rappelé que la révision des listes électorales est une opération obligatoire. Elle a lieu, sans exception, sur toute l’étendue du territoire national. Chaque district, chaque arrondissement, chaque communauté urbaine ou rurale établit en toute indépendance sa liste électorale. Il n’y a donc pas de listes électorales à caractère national. Il y a cependant un corps électoral à l’échelon national constitué par l’ensemble que donne l’addition des listes électorales de chaque circonscription administrative à circonscription électorale unique ou multiple.



Sont concernés par la révision extraordinaire, les catégories de personnes suivantes : tous les jeunes garçons et filles de nationalité congolaise ayant atteint 18 ans révolus après la tenue de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ; tous les jeunes gens de nationalité congolaise nés au plus tard le 15 juillet 1999 ; toutes les personnes de nationalité congolaise âgées de plus de 18 ans qui savent n’avoir jamais sollicité leur inscription sur les listes électorales et qui, de ce fait, n’y figurent pas.



Sont aussi concernés : toutes les personnes qui, bien que figurant sur les listes électorales, ont changé de domicile, soit au sein du même district ou arrondissement, soit encore au sein d’une même communauté urbaine ou rurale; e) toutes les personnes qui, étant inscrites sur les listes électorales d’un district ou d’un arrondissement, ont quitté ce district ou cet arrondissement pour un autre ; les opérations de révision concernent également les personnes figurant déjà sur les listes électorales mais dont les renseignements d’identité, de filiation ou de domicile, comportent des erreurs ou ont été mal orthographiés ; les personnes dont les parents sont décédés peuvent également en informer, acte de décès à l’appui, la Commission de révision en vue de la radiation de ceux-ci (personnes décédées) des listes électorales.



La révision se fait au sein de chaque circonscription administrative (district ou arrondissement) par une Commission de révision ainsi constituée du sous-préfet ou l’administrateur-maire (président) ; du représentant des partis ou groupements politiques de la majorité (1er vice-président) ; du représentant des partis ou groupements politiques de l’opposition (2ème vice-président) ; du représentant des partis ou groupements politiques du centre (3ème vice-président) ; du représentant de la société civile appartenant à une organisation de promotion et de défense de la démocratie ou à celle dont la mission a un rapport avec les élections (4ème vice-président) ; du secrétaire général du district, de la communauté urbaine ou de l’arrondissement (rapporteur) ; du représentant de l’administration (secrétaire) ; du percepteur du district ou le receveur de l’arrondissement (trésorier).



Pour solliciter son inscription, le citoyen doit sen munir de l’une ou l’autre des pièces ci-après: la carte nationale d’identité ; le passeport ; le livret militaire ; le permis de conduire ; la carte d’étudiant ; l’acte de naissance, en ce cas, le témoignage de deux (2) personnes majeures est nécessaire.



Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour cas de maladie ou d’âge pourront envoyer leurs coordonnées à l’un de leurs parents.



Le président de la CNEI a dit que l’institution qu’il dirige attend la décision gouvernement sur la tenue de la campagne de révision extraordinaire des listes électorales dans le Pool. «Si le gouvernement rassure qu’on peut envoyer des équipes dans le Pool pour cette opération, nous le ferrons », a-t-il dit.