Congo : la Banque mondiale lance le “Mois du Développement Urbain” à Brazzaville

Dans le cadre du lancement du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (DURQuaP), le thème choisi pour le mois d’avril 2017 est celui du Développement urbain.



Au cours de cette cérémonie, on présentera les objectifs et les activités du «Mois du Développement Urbain» ; les résultats du Projet eau, électricité et développement urbain (PEEDU) et de ses perspectives ; et les objectifs et du contexte d’intervention du DURQuaP.



La campagne vise à présenter les résultats et les acquis du PEEDU cofinancé par le Congo et le Groupe de la Banque mondiale, et les perspectives du nouveau projet DURQuaP ; à présenter les principaux enseignements des travaux analytiques sur l’urbanisation menés par le Groupe de la Banque mondiale en Afrique et dans le monde, discuter pourquoi et comment les villes peuvent être des moteurs de croissance, et évaluer ce que les pays peuvent faire pour tirer parti des bénéfices de l’urbanisation



Elle a aussi pour objectif d’engager l’ensemble des parties prenantes, institutions gouvernementales au niveau central et local, unités de projets, communautés éducatives, partenaires techniques et financiers et société civile sur les opportunités et défis de l’urbanisation en République du Congo.



Le lancement du «Mois du développement urbain» ferra l’objet d’une conférence de presse inaugurale prévue le mardi 4 avril 2017 à l’hôtel Ledger de Brazzaville. Plus globalement, les activités prévues dans le cadre de cette campagne se dérouleront du 4 au 28 avril 2017 dans la capitale congolaise.



Ces activités s’articulent également avec le lancement officiel du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (DURQuaP), prévu le 10 avril 2017.