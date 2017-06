Congo : l’offre énergétique augmentée de 19,2 MW

Un autre projet attendu est celui de Chollet. À cheval entre le Congo et le Cameroun, ce barrage sera construit par la société chinoise Sinohydro, pour un coût estimé de 700 millions de dollars. Le début du chantier est prévu courant 2018. Il aura une une capacité estimée à 600 MW, qui seront répartis à parts égales entre les deux pays.



Deux anciens barrages ont connu des réhabilitations, notamment les barrages de Moukoukoulou (74 MW) et du Djoué (24 MW). En octobre 2014, le gouvernement congolais et la Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale, ont signé un protocole d’accord relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction du barrage de Sounda, dans le département du Kouilou, à 120 km de Pointe-Noire. Ce barrage aura une capacité estimée à 700 MW.



A ces barrages hydroélectriques s’ajoutent la centrale thermique au fuel de Brazzaville (32,5 MW) et la Centrale électrique au gaz naturel (300MW). Mais, tous ces efforts n’ont pas permis de couvrir les besoins économiques et sociaux du pays en électricité.



Le Congo a obligation d’augmenter la puissance électrique. Car, elle est de 300 mégawatts, Pointe-Noire seul a une demande de 600 mégawatts. L’offre énergétique au Congo doit être pensée, structurée et lancée pour que les efforts fournis au niveau de la distribution et du management puissent à terme permettre une meilleure régulation de l’électricité dans le pays.



L’extension des capacités du réseau est confrontée au problème de maintenance de l’existant. Environ 40% de l’énergie fournie au réseau serait perdue du fait d’infrastructures défectueuses.