Congo : l’hôpital général spécialisé d’Oyo ouvert officiellement au public

Avec une capacité de 120 lits, cet hôpital dispose d’un pavillon de type présidentiel et de tous les services : administration, médecine générale, chirurgie, cardiologie, ophtalmologie, ORL, oto-rhino-laryngologie, urologie, pharmacie, morgue, radiologie, laboratoire.



L’immeuble principal est de type pavillonnaire, avec une mezzanine à l’entrée principale pour recevoir les services administratifs. Les lieux de réception des patients sont au rez-de-chaussée. Les salles cliniques sont entièrement climatisées. Il y a trois types d’entrées de véhicules : une entrée pour le personnel ; une entrée pour les ambulances et autres véhicules d’urgence, et une entrée pour les visiteurs.



L’inauguration de l’hôpital général spécialisé d’Oyo, ville située à 400km de Brazzaville, dans le Nord du pays, est un grand soulagement pour les populations congolaises en général et celles de la partie septentrionale du pays en particulier. Mais, c’est surtout une grande joie pour les 161.983 habitants du département la Cuvette.



L'objectif de la construction de cet hôpital est d’offrir de nouvelles conditions de soins aux populations congolaises, dans un environnement plus adapté à leurs besoins, selon le ministre de l’Aménagement du territoire et des grands travaux.



Les travaux de construction de ce bijou architectural ont été lancés en 2008. Ils ont été exécutés par la société chinoise BRCC, pour un coût global de plus de 13 milliards de francs CFA financés par l’Etat congolais.



L’hôpital général spécialisé d’Oyo sera géré par un personnel médical congolais, qui sera appuyé par des médecins cubains, conformément aux accords de coopération sanitaire signés le 20 juin 2013 entre les deux pays.



Plus de 190 agents de santé de nationalité cubaine serviront à l’hôpital général spécialisé d’Oyo. Il sied de signaler qu’on compte dix-huit (18) médecins cubains en service dans les hôpitaux du Congo.



Au titre des accords signés entre les deux pays, 2.688 personnels de santé cubains seront déployés dans les hôpitaux généraux en construction dans les douze chefs-lieux de département. Ils y travailleront jusqu’au retour de plus de 2000 étudiants congolais en formation de médecine actuellement à Cuba.