Congo : l'adoption du budget 2018 conditionnée par les négociations avec le FMI

« Le projet de loi de finances de l’Etat, exercice 2018, n’arrivera sur la table du Parlement qu’après un recadrage utile de commun accord avec nos partenaires du FMI», a expliqué le président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba.



Pourtant, parmi les affaires inscrites à l’ordre du jour de ces sessions figurait le projet de loi de finances de l’Etat exercice 2018, qui n’est pas encore déposé sur la table du Parlement. Isidore Mvouba a indiqué que ce retard est dû aux discussions que le pays a entamées avec le FMI.



Au cours de cette session, les députés examineront et, éventuellement, adopteront le règlement intérieur du Parlement réuni en congrès ; le projet du budget de l’Assemblée nationale exercice 2018 ; le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de financement entre le Congo et l’Association internationale de développement pour le financement de l’extension du projet Lisungui ; les questions orales avec débat au gouvernement et la question d’actualité.



Au niveau du Sénat, Pierre Ngolo a interpellé la conscience des sénateurs. « Les Congolais, devenus interrogateurs et inquiets, attendent beaucoup de nos travaux. Que nos délibérations, résultantes d’une analyse de la réalité objective de notre environnement, soient de nature à redonner espoir à nos concitoyens en sécurisant leur lendemain», a-t-il déclaré.



Et lui d’ajouter : «La cause nationale, fortement en jeu, nous commande d’élever le patriotisme, de nous convertir au rigorisme dans la pensée et dans l’action afin que le pays sorte victorieux de la difficile passe actuelle».