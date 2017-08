Congo : l’UA appelle à l’organisation des élections dans les autres circonscriptions du Pool

Selon le chef de la mission d'observation de l'UA, l’ancien Premier ministre malien Diango Cissoko, les autorités congolaises ont exprimé leur volonté de tout mettre en œuvre afin que toutes les circonscriptions électorales du Pool puissent avoir leurs élus.



«La volonté a été exprimée par les autorités politiques que nous avons rencontrées, à commencer par le Président de la République. Ces autorités nous ont indiqué que toutes les dispositions seront prises pour que très rapidement on puisse organiser des élections (…) Je suis persuadé que le Président fera prendre toutes les mesures qu’il faut pour que les élections aient lieu là-bas le plus rapidement possible», a-t-il déclaré.



Monsieur Diango Cissoko a insisté sur le fait que les conditions d’organisation du scrutin doivent être réunies, appelant le Gouvernement congolais à prendre toutes les dispositions pour que ces conditions soient effectivement réunies dans un bref délai.



«On ne peut pas vous dire que dans deux mois, trois mois la situation peut s’arranger», a toutefois souligné le chef de la mission de l’UA.



Les élections législatives et locales n'ont pas pu se tenir dans neuf des quatorze circonscriptions du Pool à cause de l'insécurité causées depuis avril 2016 par Frédéric Bintsangou alias pasteur Ntumi et ses miliciens ninjas, qui s’affrontent avec des éléments de la Force publique.



Dans l’ensemble, le chef de la mission électorale de l’UA a indiqué que les incidents constatés lors du deuxième tour des législatives n’étaient pas de nature à entacher la crédibilité de l’élection.



«Ce sont des choses qui se passent dans toutes les élections. Nous n’avons pas focalisé notre attention sur ces cas. Ce sont des incidents mineurs. Généralement, les bureaux de vote y ont apportés des solutions avec l’aide des agents de l’ordre», a-t-il soutenu.