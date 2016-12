Congo : l'ITIE adopte le rapport annuel sur l’exercice 2014

Les points à l’ordre portaient sur la validation de la feuille de route sur la propriété réelle ; de la politique sur les données ouvertes ; du plan de travail 2017. Il y a eu aussi les points divers.



Le comité a aussi procédé à l’adoption de la feuille de la route sur le mécanisme de la propriété réelle, qui sera soumis au gouvernement de la République du Congo. Ce rapport soumis à analyse porte sur un exercice de deux ans avec des chiffres connus, sur le dispositif de l’ITIE dans le cadre d’adoption de rapport. Il sera mis à disposition du secrétariat international de L’ITIE au niveau mondial et du conseil d’administration international.



« Nous avons reçu ce rapport, nous avons pu discuter de l’essence de ce rapport nous pouvons dire de manière globale que ce rapport porte sur un exercice qui est déjà relativement de deux ans sur des chiffres qui ont été confirmé », a expliqué le président du comité exécutif de l'ITIE Congo, Florent Michel Okoko .



Il a annoncé que dans le cadre de ce rapport, le moment venu l’ITIE échangera de façon plus détaillée avec les médias.



Concernant les recommandations, il a évoqué l’amélioration du système d’information dans un certain nombre d’institutions en charge des finances publiques ; le problème du cadastre minier ainsi que du pétrolier qui refait surface. Ces recommandations ont déjà été faites autrefois, a rappelé M. Okoko.