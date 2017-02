Congo : des prisonniers bénéficient de la grâce présidentielle

Il y a eu, au total, 26 prisonniers élargis grâce au décret présidentiel n°2016-380 du 31 décembre portant remise totale ou partielle des peines aux personnes condamnées ou détenues. Dix d’entre eux ont fait l’objet d’un échantillon présenté à la presse, chacun de ces délinquants primaires a reçu des mains d'André Oko Ngakala son avis de mise en liberté.



Jean Blaise Komo a expliqué que ce décret s’applique sur toute l’étendue du territoire national. L'opération qui a commencé à Brazzaville va donc se poursuivre à travers le pays. Il a exhorté ces derniers à devenir de nouvelle personne ; à se comporter de façon loyale et intègre en posant des actes responsables, à ne plus récidiver et les a souhaité une bonne réinsertion sociale.



Débarrassés de son gilet carcéral, Dzomio Bongou Annette a exprimé sa joie de retrouver la liberté et a remercié les autorités qui ont choisi de les faire grâce, elle a précisé avoir passé 18 mois en prison.