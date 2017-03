Congo : Publication du cadre de gestion environnementale et sociale du PADAC

Le projet se metra en œuvre à travers trois composantes. La Composante 1 (Appui direct aux producteurs agricoles et aux MPME agroindustrielles) a pour objectif d'augmenter la productivité et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle le long des chaînes de valeur ; et de renforcer la valorisation des produits agricoles. Les appuis fournis dans le cadre de cette composante se feront à travers des subventions à coûts partagés pour un accompagnement dans la production et la commercialisation. Cette composante aura deux sous-composantes (intensification de la production végétale et animale et développement des activités agro-industrielles).



La Composante 2 (Amélioration des infrastructures publiques et du climat des affaires pour l'agriculture commerciale) a pour objectif de favoriser le développement de l'agriculture commerciale en levant les contraintes en termes d'infrastructures et de climat des affaires. Cette composante aura deux sous-composantes (infrastructures publiques pour le développement de l'agriculture commerciale et gouvernance et cadre juridique pour l'agriculture commerciale).



La composante 3 (renforcement des capacités institutionnelles pour le soutien à l'agriculture commerciale) a pour objectif de renforcer les capacités des services publics et non publics impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet et de permettre un meilleur encadrement et un appui ciblé au développement de l'agriculture commerciale par les services de l'État et d'autres services d'appui (Privés, OSC). En même temps, elle garantit la bonne exécution du projet. Elle a deux sous-composantes (renforcement des capacités des services techniques d'appui publics, privés et OSC, gestion coordination et suivi-évaluation du projet).



Au total, le projet renforcera l’autorité de l’État et responsabilisera davantage les acteurs agricoles pour qu’ils assurent la pérennité de leurs activités et accroissent substantiellement la production vivrière afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire, des revenus, de l’emploi et de la création locale de richesses. Le projet sera mis en œuvre sur une durée de cinq années à compter de 2017, dans les douze départements administratifs du pays en ciblant les zones de concentration, toute filière confondue. Certaines activités du PADAC pourront avoir des impacts environnementaux et sociaux négatifs durant leur exécution ou pendant leur exploitation. Le CGES permettra de guider la gestion environnementale et sociale des sous-projets et activités susceptibles d’être appuyées par le projet, et d’aider à assurer la conformité aussi bien avec la législation environnementale nationale qu’avec les exigences des Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale.



Enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs du Projet



Le Congo dispose d'un réseau hydrographique important et très dense qui couvre d'énormes superficies (plus de 300 000 km²). Les principales causes directes de déforestation et de la dégradation des ressources forestières sont les suivantes : la pratique non durable de l’agriculture itinérante sur brûlis ; la production et consommation non durable de bois énergie ; l’exploitation forestière non durable voire illégale ; le développement urbain. Le pays compte 17 aires protégées, pour une superficie totale de 4,350418 millions d’ha, soit environ 13,2 % du territoire national. Le Congo dispose d’une faune diversifiée et d’un important réseau d’aires protégées. Les principaux atouts relevés dans le domaine de la gestion de la faune et des aires protégées sont essentiellement : la présence de vastes forêts restées intactes dans le nord du pays et abritant d’importantes populations de certains grands mammifères emblématiques tels que le gorille de plaine de l’ouest (Gorilla gorilla gorilla), le chimpanzé commun (Pan troglodytes), l’éléphant de forêt (Loxondota africana cyclotis), le buffle nain de forêt (Syncerus caffer nanus), le bongo (Tragelaphus euryceros), etc. Un tel potentiel peut permettre au pays de développer utilement des activités écotouristiques.



Au plan humain, la zone du projet abrite des peuples autochtones dont le mode de vie est basé sur la chasse et la cueillette pendant des périodes importantes de l'année. Les activités génératrices de revenus (AGR) les plus pratiquées dans la zone du projet comprennent l'agriculture, le maraîchage, la pêche, l’élevage…



Les enjeux environnementaux et sociaux majeurs sont les suivants : le renforcement de la lutte contre les changements climatiques ; l’amélioration de la conservation de la biodiversité et le développement de l’écotourisme ; la gestion de la faune sauvage dans les concessions forestières attribuées ; la promotion des pratiques durables d’agriculture et d’exploitation forestière ; l’implication plus importante de la société civile et des CLPA dans la gestion forestière. A cela s’ajoutent l’amélioration de la recherche et de la formation forestières ; la promotion de l’agroforesterie et de la foresterie rurale et urbaine ; la gestion des conflits homme- faune sauvage ; la valorisation des savoirs traditionnels dans la gestion des ressources forestières et fauniques ; la transformation plus poussée et diversifiée des ressources ligneuses ; l’amélioration de la gestion foncière (plan national d’affectation des terres).