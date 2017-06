Congo : Pierre Bounsana, nouveau président de l’église Kimbanguiste

La cérémonie a connu aussi la présence de trois membres du gouvernement, notamment Nicéphore Filla Saint Eudes, Yvonne Adélaïde Mougany et Rosalie Matondo ; ainsi que des représentants d’autres confessions religieuses.



La cérémonie a débuté par la lecture de deux textes signés du chef spirituel de l’église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, son éminence Simon Kimbangu Kiangana. Le premier texte a porté sur la nomination du président du Collège exécutif national du Congo, le deuxième sur la nomination de la présidente de l’association des femmes kimbanguistes au Congo.



Après lecture de ces textes, le nouveau chef de l’église Kimbanguiste du Congo-Brazzaville a été officiellement installé, ainsi que la Révérende Véronique Ossankouélé, présidente des femmes kimbanguistes du Congo.



Dans son message à l’occasion, la ministre Adélaïde Mougany a indiqué que les deux nouvelles personnalités de l’église ont besoin des prières de tous les fidèles. «Sachez écouter le signal du saint esprit», a-t-elle appelé.



S’adressant à Pierre Bounsana et Véronique Ossankouélé, la Première damer du Congo a souligné l’importance de travailler dans le respect des prescriptions de Dieu et d’œuvrer pour la paix.



Le représentant du chef spirituel de l’église, qui est venu de Nkamba en RD Congo (siège mondial de l’église), a dit ses remerciements à l’épouse du Chef de l’Etat congolais pour sa présence à la cérémonie.



Le Pasteur Pierre Bounsana a dit qu’il était conscient de l’immensité de la tâche qui lui a été confiée. «Nous avons la lourde tâche de conduire des âmes. La priorité c’est cela. Nous devons donc prôner l’unité dans le travail. Ensuite, il y a les aspects socioéconomiques parce qu’une église ne prêche pas que la parole. Nous avons des âmes qui sont dans des corps humains et ces corps ont besoin de traitement. Nous allons nous y atteler et d’ailleurs nous avons même déjà commencé et nous allons continuer dans la même lancée», a-t-il déclaré à la presse.



Agé de 64 ans, Pierre Bounsana a assumé plusieurs fonctions à la paroisse de Nzoko, dans le 7ème arrondissement de Brazzaville, où il fut baptisé le 11 juillet 1971. Dans la chorale, il gravit les échelons : dirigeant national adjoint puis dirigeant national. Au niveau du clergé, il a été nommé catéchiste, Diacre puis en juin 2001, il est élevé au grade de pasteur.



Au Collège exécutif national dont il devient désormais président, il a occupé les fonctions de représentant légal suppléant chargé de la documentation et des archives (2013), avant de devenir secrétaire exécutif national (2014), puis président par intérim après le décès du président en exercice, Paul Bourangon.