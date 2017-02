Congo : PRATIC présente le Salon OSIANE 2017 à la Chambre de commerce de Brazzaville

Ce Salon se tiendra du 11 au 14 avril 2017 à Brazzaville. Le sigle OSIANE renvoie à Opportunités (rencontre B2B, expositions de produits et échanges avec les décideurs économiques et politiques) ; Services (présentation de plates-formes et environnement de développement applicatif) ; Innovation (comprendre son rôle déterminant et renforcer la compétitivité des entreprises) ; Accessibilité (mettre en place les conditions favorables pour fournir un internet de qualité aux usagers) ; Numérique (rendre visible la contribution des TIC dans une économie diversifiée et inclusive) ; Entreprenariat (mettre en place un environnement favorable pour le développement des outils numériques, conquérir les niches et accompagner les startups congolaises).



Elle est une initiative de l’association PRATIC avec l’appui de l’agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), avec comme objectif promouvoir les TIC, les solutions numériques et l’innovation.



Le 1er vice-président de la Chambre de commerce de Brazzaville, Jean Galessami-Ibombo, a fait savoir que la structure qu’il rueprésente accorde du crédit à l'échange avec l’association PRATIC. Car, elle permettra aux responsables des deux structures de s’informer car une bonne information, est effet de formation pour la transformation et que ce salon est le bienvenu.



La présentation du contexte et des opportunités économiques relatives au numérique et à l’innovation a été faite par Luc Missidimbazi, président de l’association PRATIC. Il s’agit d’accélérer l’établissement d’une économie moderne diversifiée et inclusive. Dans cette optique, il a laissé entendre qu’il est question de booster l’industrie du numérique en proposant une plateforme ; créer un espace de rencontre pour les TIC ; innover dans l’administration et sur tous les plans par le biais du numérique.



La directrice du salon OSIANE Mme Dominique Dhello a expliqué que ce salon pourra établir le contact entre pouvoir public et acteur économique ; offrira une plateforme d’échange ; mettra en œuvre des projets innovants et entrepreneuriaux ; la sensibilisation aux enjeux de l’internet et à la gestion des contenus DATA.



Elle a ensuite présenté les activités que prévoit ledit salon notamment la signature de convention ; rencontre entre société internationale et nationale ; expositions ; conférences et tables rondes ; démonstrations ; promotion et incubation ; prix de la meilleur administration ; formations et autres. Crée depuis 2008 ; PRATIC, association de loi 1901, regroupe les acteurs du développement des TIC en République du Congo et en Afrique.



C’est aussi 9 ans de promotion des TIC sous le signe de l’innovation, l’excellence et l’expertise par l’organisation de nombreux évènement s tels que le symposium international du numérique au Congo (SINUC) en 2010 et 5 édition du Salon International des Professionnels de l’Enseignement et des Etudiants du Congo (SUPEEC) dont la dernière en juin 2015.