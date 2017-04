Congo : Lancement du label ’’Feux de Brazza-Production’’

Créé en mai 2005, le festival feux de Brazza s’est fixé comme objectif principal la promotion et le développement des musiques traditionnelles du Congo, d’Afrique et du monde. C’est dans cette optique qu’il s’est engagé à produire des ensembles de musiques traditionnelles dans le but de leur permettre d’accéder à la scène musicale mondiale.



La politique vise à produire au moins deux groupes musicaux à la fin de chaque édition et à faire que les ensembles traditionnels s’engagent dans un contrat culturel par le quel Feux de Brazza négocie des formations pour les artistes en vue de leur perfectionnement. Parmi les premiers groupes sélectionnés, figure Bana Batéké qui a bénéficié du soutien de Feux de Brazza. Le festival a produit album «EZALELI».



«Avec la multiplication des invitations internes et externes conséquentes, au regard de la qualité croissante de leurs productions, les artistes traditionnels pourront vivre de leur art, pendant que le sous-secteur de la culture et des arts deviendrait pourvoyeur d’emplois, contribuant à sa manière à la diversification de l’économie congolaise », a déclaré Didier Ngalebaye.



’’Feux De Brazza-Production’’ permet donc aux groupes sélectionnés de réaliser des albums qui répondent aux normes professionnelles internationales. Il assure le management de ces groupes auprès des festivals et autres événements culturels partenaires du Feux De Brazza, en vue de la vente de leurs spectacles et de la promotion de leurs œuvres sur le territoire national et international pendant deux ans.



Didier Ngalebaye a annoncé que la prochaine édition du Feux De Brazza se tiendra à Kintélé sous le thème : « La musique initiatique africaine et son rôle dans la gouvernance développante». Il a signifié que cette édition de aura pour objet de bruler les antivaleurs et promouvoir les vertus éthiques, nouveau concept de ce festival dont le contenu comprend désormais, les spectacles populaires, le colloque et la production phonographique.