Congo : Francine Ntoumi édifie les élèves du lycée de Mafouta sur la recherche médicale

Tous ceux qui connaissent Francine Ntoumi affirment qu’elle «a fait un parcours sans faute». Née en 1961 à Brazzaville, d’un père ingénieur-électricien et d’une mère infirmière-puéricultrice, elle est l’aînée et la seule fille d’une fratrie de cinq enfants. Après ses études primaires et une partie du collège au pays, la jeune Francine Ntoumi se rend en France où elle obtient son BEPC (1975) et son baccalauréat (1978) au lycée Marie Curie de Sceaux, respectivement. En 1989, elle obtient son diplôme d’études approfondies (DEA) en biologie, avant de décrocher son doctorat es Sciences à l’université Pierre et Marie Curie en 1992.Francine Ntoumi débute sa carrière dans la recherche sur le paludisme (immunologie et épidémiologie moléculaire) à l’Institut Pasteur de Paris. De 1995 à 2000, elle travaille comme chargée de recherches au Centre International de Recherches Médicales à Franceville (Gabon). De 2000 à 2005, elle est successivement cheffe de Laboratoire à l’unité de Recherches Médicales de l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné (Gabon) et à l’Institut de Médecine Tropicale/Faculté de médecine de l’université de Tübingen (Allemagne).Responsable scientifique de l'European Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) à La Haye (Pays-Bas) de 2006 à 2007, Francine Ntoumi a coordonné le Secrétariat de l’Initiative Multilatérale contre le Paludisme à Dar es Salaam (Tanzanie) de 2007 à 2010. Elle est la première femme africaine responsable du secrétariat de l’Initiative Multilatérale sur le paludisme.Engagée dans le renforcement des capacités de recherche en santé sur le continent africain, elle coordonne le Réseau régional d’Afrique centrale sur la tuberculose, le VIH/SIDA, et le paludisme (CANTAM). Francine Ntoumi est membre de nombreux comités scientifiques internationaux dont le Global Health Scientific Advisory Committee de la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle est aussi cheffe de laboratoire et professeure-associée à l’Institut de Médecine Tropicale de l’Université de Tübingen (Allemagne) depuis 2010 ; enseignante-chercheur à la Faculté des Sciences et Techniques de l’université Marien Ngouabi depuis 2014.Elle crée la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale (FCRM) en 2008, dont l’objectif est d’être un appui de plus à la recherche, la santé publique et l’enseignement supérieur au Congo. Récipiendaire du Prix RICE (Réseau international des Congolais de l’extérieur) du parcours individuel en 2012 ; du Prix le Prix Kwame Nkrumah de l’UA pour les femmes scientifiques en mars 2012.

En mars 2015, elle a réceptionné le Prix scientifique Georg Forster de la Fondation Alexander Von Humbold (Allemagne), et devient première femme d’Afrique subsaharienne bénéficiaire de cette récompense. Francine Ntoumi a est lauréate du Prix scientifique de la République du Congo de la télévision nationale et l’émission Panorama santé, en janvier 2016.Six mois plus tard, elle a reçu à Paris le Prix Christophe Mérieux de l’Institut de France pour ses travaux de recherche sur les maladies infectieuses en Afrique centrale. Au regard de ce parcours élogieux, ma Pr. Francine Ntoumi a raison d’inciter les élèves filles à suivre ses pas.



La Pr Francine Ntoumi et la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale mènent la campagne de sensibilisation des élèves aux caractères scientifique en collaboration avec plusieurs institutions : le gouvernement congolais, l’université Marien Ngouabi, les Instituts de recherche (IRSSA, IRSEN, etc.), les médias, la société pétrolière E&P Congo, etc.