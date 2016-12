Congo : Denis Sassou-N'Guesso regagne Brazzaville après un rendez-vous non abouti avec Donald Trump

Ceux qui le connaissent bien, affirment que, Denis Sassou-N'Guesso, un homme d’état particulièrement aguerri, méticuleux et prudent, n’aurait jamais quitté son palais pour une destination aussi lointaine, s’il n’avait pas reçu des assurances certaines sur le sérieux, les enjeux, et le but de son déplacement.



Des personnes proches du dossier expliquent que, la rencontre entre les deux hommes d’état était parfaitement ficelée. Sauf qu’il s’agissait d’une rencontre « officieuse ».

Le nouvel élu à la Maison blanche ayant émis le souhait de discuter, avant son entrée en fonction le 20 janvier prochain, avec le chef de l’état congolais, doyen des présidents africains, possédant une connaissance reconnue des dossiers relatifs au continent et notamment, à la question libyenne.



Les entretiens étaient prévus à huis clos, dans un cadre quasi confidentiel.



Lorsque la machine médiatique congolaise, occidentale et ouest-africaine s’emballe sur la base du communiqué de la Présidence de la République du Congo et de l’intervention du ministre de la Communication sur RFI, les médias anglo-saxons se tournent alors vers Hope Hicks, une des porte-paroles de Donald Trump, à New York.



Celle-ci, qui n’a de toute évidence pas été mise dans la confidence de cette rencontre prévue à la résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, où le futur locataire de la Maison Blanche passe les fêtes en privé, répond tout naturellement (et très professionnellement ! ) « U.S. President-elect Donald Trump has no meeting planned with Republic of Congo President Denis Sassou ». Et d’ajouter « there had never been a meeting scheduled and would not be one before Trump takes office on Jan. 20 ».



Cette affirmation, naïve et innocente de Hope Hicks met alors le feu aux poudres, et provoque un volte-face médiatique des grands journaux internationaux. Ce qui explose littéralement les réseaux sociaux détracteurs, tout en laissant sans voix, les communicants officiels et les diplomates congolais, qui n’avaient pas prévu un tel scénario.



Sur place à Palm Beach, le ministre congolais des affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, harcelé par la presse, tente de tempérer « la patience est notre règle, le temps de la diplomatie n'étant pas celui des médias ». Au finish, la délégation congolaise attendra, en vain, un signal de Donald Trump, qui, on peut l’imaginer a du se rétracter, suite à des pressions (sans doute) multiformes.



Ce matin 30 décembre en tout cas, le chef de l’état a retrouvé sa nation, où un calendrier politico-économico-social chargé, l’attendait en cette fin d’année.

Et le travail reprend son cours !