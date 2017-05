Congo : Compte rendu du Conseil des Ministres du 24 mai 2017

- La société Manenga Mining Potash qui sollicite le renouvellement d’un permis de recherches minières pour les potasses, dans le département du Kouilou, dit « permis Manenga ». La mise en œuvre d’un permis précédent datant de 2013 a permis la découverte de zones fortement minéralisées. La société demanderesse sollicite donc un renouvellement pour une durée de deux (2) ans, et ce pour un coût prévisionnel d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de frs CFA.



Après discussion, le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant premier renouvellement au profit de la société MANENGA Mining Potash. du permis de recherches minières pour les potasses, dans le département du Kouilou, dit « permis Manenga ».



- La société SAI-Congo qui sollicite le renouvellement d’un permis de recherches minières pour l’or, dans le département du Pool, dit « permis Ouanda-Mpassa ». Détentrice d’un précédent permis expiré en 2015, la société demanderesse a fixé une zone d’intérêt de 520 km2 pour la réalisation des futures recherches, pour lesquelles elle sollicite un renouvellement pour une durée de deux (2) ans, et pour un coût prévisionnel estimé à Huit cent millions (800.000.000) de frs CFA.



Après discussion, le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant renouvellement au profit de la société SAI-Congo du permis de recherches minières pour l’or, dans le département du Pool, dit « permis Ouanda-Mpassa ».



- La société de recherches et d’exploitation minière (SREM) sollicite le renouvellement de deux (2) permis de recherches minières pour l’or, le premier dans le département du Kouilou, dit « permis Mvoungouti », et le second dans le département du Niari, dit « permis Poungou ». Ayant obtenu courant 2011 quatre (4) permis de recherches minières, dont trois (3) pour l’or, dits « permis Mbena » et permis « Mvoungouti » dans le département du Kouilou, permis « Poungou » dans le département du Niari et, enfin, un permis pour le manganèse, dit permis « Kimongo » dans le département du Niari et, face aux bonnes perspectives des projets « Mvoungouti » et « Poungou », la société SREM sollicite un renouvellement, et ce pour un coût prévisionnel d’un milliard sept cent quatre vingt cinq millions (1.785.000.000) frs CFA.



Après discussion, le Conseil des Ministres a adopté les deux projet de décret soumis à son approbation, le premier portant premier renouvellement au profit de la société de recherches et d’exploitation minière (SREM) d’un permis de recherches minières pour l’or, dans le département du Kouilou, dit « permis Mvoungouti », et le second portant premier renouvellement, au profit de la même société, d’un permis de recherches minières pour l’or, dans le département du Niari, dit « permis Poungou ».



III/- Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Grands Travaux.



Prenant la parole, M. Jean-Jacques Bouya, Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, a soumis trois (3) projets de décret à l’examen du Conseil des Ministres. Le Ministre Bouya a rappelé que la volonté de Son Excellence, Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président de la République, Chef de l’Etat, de faire de l’aménagement du territoire une plate-forme de mise en cohérence de toutes les politiques publiques.



A cet égard, le Ministre Bouya a souligné que la mise à la disposition des acteurs publics et privés ainsi que des populations congolaises des instruments de modernisation et de développement du Congo s’est incarnée dans la promulgation de la loi n°43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Dans ce cadre global, les orientations fondamentales et les directives spécifiques concernant la forêt, le couloir fluvial, les rivières, les mines solides et liquides, les zones montagneuses, les lacs, les aires protégées, etc. ont été clairement définies.



Les textes soumis à l’examen et approbation du Conseil des Ministres sont donc pris en application de cette importante loi d’orientation, notamment en son article 103, et ont pour objet de garantir un pilotage optimal du dispositif opérationnel mis en place. Ce dispositif prévoit donc la mise en place des trois organes dont les décrets d’application sont soumis à l’examen du Conseil des Ministres.



Ces organes sont :



- Le Conseil national d’aménagement et de développement du territoire, chargé de fixer les orientations générales pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire par l’Etat et les collectivités décentralisées ;



- Le Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire, chargé de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sectorielles et locales d’aménagement du territoire, d’harmoniser les programmes et opérations d’aménagement et d’équipement, et d’en assurer les arbitrages nécessaires ;



- Les Commissions départementales et/ou municipales d’aménagement et de développement du territoire, qui veillent à la cohérence des projets d’équipement et des actions territoriales de l’Etat et des collectivités locales, ainsi qu’au respect du schéma national d’aménagement du territoire.



Prenant la parole, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président de la République, Chef de l’Etat, s’est félicité de l’examen de ces textes par le Conseil des Ministres. Il a particulièrement insisté sur leur caractère à la fois participatif et inclusif. Le Chef de l’Etat s’est par ailleurs félicité de l’ouverture ainsi faite aux structures décentralisées, à la société civile ainsi qu’aux forces vives appelées à dire leur mot quant à la définition, au niveau local, intermédiaire ou national, de la politique d’aménagement du territoire. Il a souligné le fait que l’aménagement du territoire est un instrument essentiel pour l’atteinte des objectifs de développement durable de notre pays, et a précisé que la cohérence des politiques publiques sera garantie par la mise en place du Conseil national d’aménagement et de développement du territoire, chargé de la coordination des actions d’aménagement du territoire.



Après discussion, le Conseil des Ministres a adopté les projets de décret fixant respectivement, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National d’Aménagement et de Développement du Territoire, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire, et la composition, l’organisation et le fonctionnement des Commissions départementales et/ou municipales d’aménagement du territoire.



L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la République a alors levé la séance.



Commencée à 10h00, la réunion du Conseil des Ministres a pris fin à midi.





Fait à Brazzaville, le 24 Mai 2017







Thierry Lézin MOUNGALLA/-

Ministre de la Communication et des Médias

Porte-parole du Gouvernement.