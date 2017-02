Congo : Clément Mouamba salue le génie des artisans congolais

Le SAMEB a été organisé par le ministère des Petites, Moyennes Entreprises et de l‘Artisanat (PMEA), à travers l’Agence nationale de l’artisanat (ANA). Il a regroupé plus d’une quarantaine d’artisans, sélectionnés dans divers domaines tels que la sculpture en bois, la verrerie, la menuiserie, etc.



L’intérêt pour le ministère des PMEA d’organiser ce salon était de valoriser le bois, notamment ses métiers et ses produits ; de revivifier la filière bois en déclin, en vue de sa contribution à la diversification de l’économie nationale ; de mettre en relief les opportunités de création d’emplois, d’auto-emploi, de commercialisation et de richesse.



«Ces actions visent à diversifier l’économie, à encourager le secteur artisanal, etc.», a affirmé Yvonne Adélaïde Mougani.

Parmi les produits exposés figuraient des salons Voltaire, des salons Vaisselier, des livings vitrés, des bahuts, des lits de feuilles, des lits de 1,80m ; de 1,40m ; de 2mx2m ; des lits gigogne avec bureau, etc.



Il s’est agi des produits de très bonne qualité, fabriqués au Congo. Ils n’ont rien à envier à certains produits qu’on importe de l’Occident.



«Il y a lieu de se demander pourquoi les Congolais s’intéressent-ils aux produits importés, qui d’ailleurs ne durent pas longtemps, au lieu de consommer les produits locaux qui sont plus durables et fabriqués avec le vrai bois. Les produits importés sont fabriqués, pour la plupart, des déchets du bois. Consommer les produits locaux donne de la valeur ajoutée à l’économie nationale», a déclaré Brice Nicaise, journaliste.



Le Premier Clément Mouamba, qui a visité ce salon le 18 février dernier, en compagnie des ministres Yvonne Adélaïde Mougany des PMEA, Arlette Soudan Nonault du Tourisme et Rosalie Matondo de l’Economie forestière, a promis des mesures d’accompagnement et de protection de ces œuvres industrielles et intellectuelles.



«Les Congolais ont pris réellement l’option de se prendre en charge, de vivre grâce aux œuvres d’art et de création. C’est à nous les pouvoirs publics de les y encourage. Il faut que les Congolais donnent à leur création une certaine identité ; encore nous appartient-il de les aider à aller vers cette forme de normalisation et de protection de la propriété industrielle et intellectuelle», a-t-il déclaré.