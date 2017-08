Compte rendu du Conseil des Ministres du 7 août 2017

Huit (8) projets de décret au titre du Ministère de la Santé et de la Population ;

Une (1) communication relative au processus électoral 2017, au titre du Ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation, et du Développement Local ;

Des nominations au titre des Ministères de la Santé et de la Population et du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale.

Ministère de la Santé et de la Population.

Huit (8) projets de décrets portant respectivement approbation des statuts de l’Hôpital spécialisé Mère et Enfant Blanche GOMES, de l’Hôpital général Adolphe SICE, de l’Hôpital général 31 juillet 1968 d’Owando, de l’Hôpital général Edith Lucie BONGO-ONDIMBA, de l’Hôpital général de Loandjili, de l’Hôpital général de Dolisie, du Centre national de référence de la drépanocytose Maman Antoinette SASSOU-N’GUESSO, et du Centre de traitement de l’insuffisance rénale.

Ministère de l’Intérieur, de la décentralisation et du Développement Local.

Prenant la parole, Mme Jacqueline Lydia MIKOLO, Ministre de la Santé et de la Population, a d’emblée rappelé que les textes soumis à l’examen et adoption du Conseil des Ministres sont au cœur de la réforme du système de santé de notre pays. Elle a précisé que leur adoption attendue s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations du projet de société du Président de la République, à savoir « La Marche vers le Développement », lequel élève la santé au rang des urgences des temps présents, et ce sur la base de services de qualité accessibles à tous.Ces orientations fondamentales ont par ailleurs été précisées lors des Assises nationales de la Santé tenues du 17 au 21 décembre 2016, au terme desquelles le principe de huit réformes a été entériné. Parmi les décisions arrêtées lors desdites Assises, la réforme hospitalière a été présentée comme indispensable du fait de l’augmentation significative de l’offre de soins d’une part, et de la nécessité de la gestion basée sur les performances d’autre part.Poursuivant son propos, la Ministre MIKOLO a rappelé que les dysfonctionnements quantitatifs et qualitatifs constatés dans le système congolais de santé sont particulièrement criants dans les structures opérationnelles d’offre de soins, à savoir les hôpitaux généraux et spécialisés, les hôpitaux de districts ainsi que les centres de santé intégrés, tous établissements publics administratifs chargés du service public de santé dans notre pays.La Ministre a également relevé une circonstance aggravant cette situation globalement préoccupante, à savoir l’absence de cadre juridique de nombre de ces établissements sanitaires. Cette absence de cadre organisationnel porte les germes de la mauvaise gouvernance desdits établissements.La Ministre MIKOLO a cité les exemples des hôpitaux généraux Adolphe SICE de Pointe-Noire et 31 juillet d’Owando, ou de l’hôpital spécialisé Mère et Enfant Blanche GOMES de Brazzaville, mais également ceux de formations sanitaires plus récentes, tels que le Centre national de référence de la drépanocytose Maman Antoinette SASSOU N’GUESSO, l’Hôpital général Edith Lucie BONGO ONDIMBA d’Oyo, et le Centre de traitement de l’insuffisance rénale. C’est donc dans ce contexte que sont soumis à l’examen et adoption du Conseil des Ministres les présents projets de décret portant approbation des statuts des établissements hospitaliers et sanitaires ci-dessus mentionnés.C’est ainsi que les projets de décret établissent une organisation et un fonctionnement qui distinguent l’organe délibérant (le comité de direction), de l’instance d’exécution (la direction générale et ses directions divisionnaires) ainsi que des organes consultatifs.Dans ce cadre, il est proposé l’institution d’un Comité de direction renforcé dans ses attributions, doté de compétences clarifiées et limitativement énumérées, organe animé par un président désormais nommé par décret en Conseil des Ministres ; la direction générale sera quant à elle régie par les principes pertinents du management participatif ainsi que par une collégialité renforcée de toutes les structures de direction.Cette collégialité sera d’autant plus importante qu’elle s’adossera à des innovations majeures : en premier lieu, on peut citer la création de directions spécialisées, plus proches de la réalité quotidienne des soins dans ces établissements. Il en est ainsi de l’érection de directions des soins infirmiers dans chaque formation sanitaire concernée, de directions ou services de gestion et de suivi des malades, ainsi que la mise en place d’outils d’audit, de contrôle interne, de gestion qualité, ces derniers institués sur la base des dispositions du décret n°96-525 du 31 décembre 1996.En second lieu, on peut citer la consécration des organes consultatifs permettant d’impliquer plus profondément les personnels dans la détermination des grandes options stratégiques desdits établissements.Prenant la parole, Son Excellence, Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat, a interrogé la Ministre MIKOLO sur la situation qui prévaut au CHU de Brazzaville. Celle-ci a, entre autres éléments, informé le Conseil des Ministres du fait que les salaires dus aux agents au titre des mois de mai et juin 2017 avaient été entièrement réglés, le salaire de juillet étant en cours de traitement par les services compétents.Le Président de la République a demandé que la masse salariale globale de cet établissement, qui s’établit à un peu plus de 7 milliards de frs CFA par trimestre pour près de 3000 agents, soit mieux maitrisée. A cet effet, le Chef de l’Etat a instruit le Gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à un recensement des agents concernés.Revenant aux textes soumis à son examen, et après discussion, le Conseil des Ministres a adopté les projets de décrets portant respectivement approbation des statuts de l’Hôpital spécialisé Mère et Enfant Blanche GOMES, de l’Hôpital général Adolphe SICE, de l’Hôpital général 31 juillet 1968 d’Owando, de l’Hôpital général Edith Lucie BONGO ONDIMBA, de l’Hôpital général de Loandjili, de l’Hôpital général de Dolisie, du Centre national de référence de la drépanocytose Maman Antoinette SASSOU N’GUESSO, et du Centre de traitement de l’insuffisance rénale.Prenant à son tour la parole, M. Raymond Zéphirin MBOULOU, Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et du Développement Local, a présenté au Conseil des Ministres une communication relative au processus électoral en cours pour cette année 2017. La communication avait en premier lieu pour objet d’informer les Membres du Conseil des Ministres sur la préparation, l’organisation et sur la tenue des élections législatives et locales, scrutin couplé des 16, 24 et 30 juillet 2017.Après avoir rappelé que le corps électoral avait été convoqué pour ce faire par le décret n°2017-157 du 11 Mai 2017, le Ministre MBOULOU a précisé que les élections ont effectivement eu lieu sur toute l’étendue du territoire national, à l’exception des localités de Kindamba, Vindza, Mindouli, Kinkala district, Goma Tsé-Tsé, Mbandza-Ndounga, Mayama et Kimba, situées dans le département du Pool.Hormis quelques incidents signalés dans des localités de l’intérieur, et un léger report du scrutin dans les localités de Kingoué et Kellé, les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Le taux de participation s’est quant à lui finalement établi sur le plan national à 44,44%, même s’il a été plus faible dans les deux principales villes (Brazzaville et Pointe-Noire) et plus significatif à l’intérieur du pays.En deuxième lieu, le Ministre MBOULOU a rappelé les résultats nationaux consécutifs à ce double scrutin. Pour les élections locales, 1.106 sièges ont finalement été pourvus, marquant une représentation aussi complète que possible du spectre politique national. D’autre part, le Conseil des Ministres note avec satisfaction une forte présence d’élus indépendants ou issus de la société civile.