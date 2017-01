Chine–Congo : Le ministre des AE Wang Yi attendu à Brazzaville pour une visite officielle

Après le rendez-vous manqué de Denis Sassou-NGuesso avec Donald Trump aux États-Unis, voilà une nouvelle qui viendra assurément mettre du baume aux coeurs des autorités congolaises. En effet, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, sera au bord du fleuve Congo, le mardi 10 janvier prochain. Ce qui dénote d’une bonne coopération sino-congolaise.Ces quinze dernières années, cette coopération a été portée par un partenariat stratégique dont le Congo et la Chine tirent des avantages réciproques dans divers domaines. Il n’y a qu’à se référer, côté Congo, au développement d’infrastructures routières, hydroélectriques ou aéroportuaires.Cette coopération bilatérale s’est davantage renforcée avec les visites du président chinois Xi Jinping et de Denis Sassou-NGuesso dans les deux pays respectifs, notamment en mars 2013 pour le président chinois à Brazzaville et en juin 2014 et juillet 2016 pour celui du Congo en Chine. Elle a permis de voir les deux pays conclure de nouveaux accords de coopération dans divers domaines tels que la construction d’infrastructures de base, la protection environnementale, la santé, l’éducation, le sport et la culture.Aussi, un haut responsable de l’ambassade de Chine à Brazzaville a-t-il avoué : « Depuis ces dernières années, les relations sino-africaines sont parvenues à une nouvelle étape historique. Avec la consolidation continue de la confiance politique mutuelle et les échanges de visites de haut niveau, le nouveau partenariat stratégique avec le Congo s’est élevé à un nouveau niveau. »Grâce à ces accords, les commerçants chinois ont été autorisés à ouvrir des boutiques dans ce pays d’Afrique centrale. L’objectif de la coopération sino-congolaise est de bâtir un partenariat mutuellement bénéfique. Toutefois, dans un contexte où l’économie congolaise est peu diversifiée, dépendante des importations de produits manufacturés et de l’industrie pétrolière, avec une main-d’œuvre peu qualifiée, la croissance des échanges et des investissements chinois s’est davantage renforcée.