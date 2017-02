Célébration de la Journée mondiale du cancer sous le signe de la réduction de son ampleur

La journée permet de réfléchir sur la façon dont le cancer touche chaque individu de diverses manières, ainsi que sur les différentes mesures que les gens peuvent, collectivement et individuellement, prendre afin de réduire l’impact de la maladie sur les individus, les familles et les communautés.



Le cancer est un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme.



L'une de ses caractéristiques est la prolifération rapide des cellules anormales, qui peuvent essaimer dans d'autres organes, formant ainsi ce qu'on appelle des métastases.



De nombreux cancers peuvent être prévenus en évitant les principaux facteurs de risque, comme le tabagisme. Un nombre significatif de cancers peuvent être soignés par la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie surtout s'ils sont détectés suffisamment tôt.



Le cancer constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. Il fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue. Pourtant, il se soigne et l'intérêt de cette journée est aussi de faire prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison.



Selon l'OMS, le cancer a fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015. C'est pour cette raison que des moyens importants sont mis en oeuvre dans le but de faire reculer le poids de cette maladie partout dans le monde.