Catastrophes Naturels : La CEEA cherche des nouvelles méthodes de lutte

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord signé entre la CEEAC et l’ONU-OCHA dans le but d’une synergie en matière de préparation et de réponse aux situations d’urgence en Afrique Centrale. Elle a pour objectif définir de nouvelles stratégies communes, notamment le partage d’information, la mise en œuvre des mesures d’atténuation.



« Nous sommes à notre 7e rencontre annuelle et le bilan de la mise en œuvre de ce plan paraît insatisfaisant ou mieux approximatif dans la plupart des pays », a reconnu Dominique Kuitsouc, coordonnateur régional des programmes de gestion des risques de catastrophes et d’adaptation au changement climatique auprès de la CEEAC.



Antoinette Dinga Ndzondo a présenté le mécanisme de gestion humanitaire qui définit le cadre institutionnel et opérationnel, il est composé d’une équipe de préparation et de réponse aux catastrophes ; d’une mission intégrée civile-militaire et d’une prise en compte des personnes déplacées internes et des apatrides.



« L’opérationnalisation prévue en 2018 de la stratégie nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes et de son plan d’actions, du protocole d’accord et du mécanisme humanitaire créera, sans nul doute, la synergie dont le Congo a tant besoin en matière de préparation et de réponse aux situations d’urgence », a-t- elle souligné.



L’agence du système des Nations unies compte parmi les nombreux partenaires au développement qui appuient le Congo dans cette lutte. En témoigne le cri d’alarme sur la situation humanitaire en Afrique centrale lancé lundi par le représentant résident du Pnud au Congo, Anthony Ohemeng- Bohama.