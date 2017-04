Carolga Suarez Mata gagne le Prix 2017 du Meilleur Technicien de Laboratoire

Le Prix du Meilleur Technicien de Laboratoire est une initiative de la Fondation pour la recherche médicale (FCRM), que préside la Pr. Francine Ntoumi. L’objectif de ce prix est d’encourager les techniciens de laboratoires pour le travail qu’ils accomplissent en faveur du bien-être de la population congolaise.



«Le Prix nous offre l'opportunité d'honorer le travail de l'ombre fait par ces hommes et femmes au quotidien. Ce travail journalier aide les praticiens dans la prescription des traitements adéquats aux patients», a expliqué la présidente de la FCRM.



La 3ème édition de ce prix a été organisée par la FCRM, en partenariat avec le ministère de la Recherche scientifique, de l’OMS Congo, de la Fondation Azur-Congo, de la société pétrolière Total E&P Congo. Outre le prix, le lauréat a bénéficié de nombreux cadeaux : une enveloppe de 150.000 FCFA, un ordinateur portatif, un réfrigérateur, un téléphone portable, des blouses, du matériel de laboratoire, etc. Ces cadeaux ont été offerts par la FCRM, l’ambassade d’Allemagne au Congo, le ministère de la Recherche scientifique, l’OMS Congo, Total E&P Congo, AZUR Congo, ainsi que d’autres partenaires de la Fondation.



Le Prix 2017 du Meilleur Technicien de Laboratoire a concerné seulement les laborantins des départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Il y a eu sept finalistes, mais cinq laborantins seulement ont été retenus comme lauréats. Tous ont réceptionné des enveloppes, des dons et des équipements de travail offerts par les partenaires et ambassades.



La présidente de la FCRM a souligné l’importance du rôle que jouent les techniciens de laboratoire. Elle a dit qu’ils sont des héros dans l’ombre qui exécutent au quotidien les ordres des responsables des laboratoires ou des médecins. Leur travail permet aux médecins ou aux responsables des laboratoires d’établir des protocoles d'analyses, des analyses médicales ou biologiques.



Le travail des techniciens de laboratoire consiste en l'exécution d'analyses sur les échantillons biologiques et en l'interprétation médicale des résultats obtenus, afin de caractériser l'origine physiopathologique d'une maladie. Raison pour laquelle la Pr. Francine Ntoumi a soutenu qu’il n’y a pas de recherche sans le travail de laboratoire.



La présidente de la FCRM a toujours plaidé en faveur de l’implication des jeunes, particulièrement des jeunes filles, dans la recherche sur le paludisme. Pour elle, que chaque jeune scientifique congolais doit être capable d’apporter sa contribution à la recherche sur le paludisme. Car, le pays n’a pas encore la masse critique de chercheurs et de scientifiques