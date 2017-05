CEMAC : l'espoir de la reprise de la croissance renaît

Le CPM a fonde cet espoir sur la remontée des cours du brut ; la mise en œuvre des réformes actées dans le Programme des réformes économiques et financières (PREF-CEMAC) ; une hausse de l’inflation à 2,6%, sous le seuil communautaire de 3% ; une amélioration dans la gestion des finances publiques induisant un recul du déficit budgétaire base engagements, hors dons, à 3,2% du PIB.



Le Comité prévoit également une nette diminution du déficit des transactions courantes, transferts publics inclus, à 8,2% du produit intérieur brut (PIB) ainsi qu’une remontée du taux de couverture extérieure de la monnaie à 64,8%.



Ces prévisions, note-t-on, contrastent avec la situation connue l’année dernière, caractérisée par un repli de la croissance à 0,2% contre 1,7% en 2015, un recul des tensions inflationnistes avec un taux revenant à 1,1%, contre 2,5% un an plus tôt, un creusement du déficit budgétaire, base engagements, hors dons, à 5,6% du PIB contre un déficit de 3,3% du PIB en 2015.



Pour rappel, du fait des performances défavorables du secteur pétrolier, combinées aux coûts économiques du maintien de la sécurité dans certains pays, en 2016 le CPM avait noté une légère diminution du déficit des transactions courantes, revenu de 12,2% en 2015 à 11,7% du PIB en 2016, ainsi qu’une baisse du taux de couverture extérieure de la monnaie à 56,8% en décembre, supérieur à la norme statutaire de 20%.



Tenant compte des nouvelles analyses, et après examen des différents facteurs influençant la stabilité monétaire et financière dans la CEMAC, le Comité a pris acte des orientations générales de la politique monétaire arrêtées en lien avec les perspectives économiques et financières de la sous-région, et prescrit à la BEAC de proposer des mesures adaptées en vue de consolider la position extérieure.



Par ailleurs, le Comité a décidé de relever le taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) de la zone de 50 points de base pour le porter à 2,95%.