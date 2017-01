CEMAC : il n’y a pas nécessité de dévaluer le franc CFA

Il a rappelé qu’au cours de leur réunion, tenue le 23 décembre 2016, à Yaoundé (Cameroun), les Chefs d'Etat de la CEMAC ont indiqué qu’«en l'état actuel des choses, quels que soient les problèmes, il n'y a pas nécessité de dévaluer le franc CFA».



«Nous, Comité de pilotage, travaillons pour que cette décision forte des Chefs d'Etat ne soit pas démentie», a déclaré Gilbert Ondongo, au cours d'une conférence de presse à l'issue de la première réunion du PREF-CEMAC.



Le communiqué final de la première réunion du PREF-CEMAC indique que les participants ont retenu les cinq piliers devant constituer le cadre de référence à l'élaboration des programmes-pays que chaque Etat devra négocier avec les institutions de Bretton-Woods, notamment le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.



Ces négociations devraient porter sur les politiques budgétaires ; la politique monétaire et le système financier ; les réformes structurelles ; l'intégration régionale ; la coopération internationale.



«Les objectifs et mesures inhérents à chaque pilier ont été répertoriés suivant leur degré de priorité et leur terme d'application. La mise en œuvre des mesures devrait être modulée en fonction des spécificités de chaque Etat membre, le COPIL a préconisé l'adoption de directives communautaires», ajoute le communiqué.



La première réunion du PREF-CEMAC a connu la participation des ministres en charge de l'Economie et des Finances des pays de la CEMAC, du président de la commission de la CEMAC, Pierre Moussa, et du gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), Lucas Abaga Nchama.



Le PREF-CEMAC est une initiative de la conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC tenue le 30 juillet 2016 à Malabo (Guinée Equatoriale). Il vise à apporter une réponse appropriée au choc économique dans les différents Etats de la zone, suite à l'effondrement des prix du pétrole.



Le franc CFA est la monnaie utilisée par les six pays de la CEMAC (Cameroun, Congo, Centrafrique, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad) et certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle est arrimée à l'euro par une parité fixe : 1 euro = à 655FCFA. Cette monnaie est convertible grâce à la garantie du Trésor français. Le franc CFA a déjà été dévaluée en 1994.