CEEAC : des managers de musique et techniciens de son en formation au Congo

La formation a été ouverte par le ministre de la Culture et des Arts, Léonidas Carrel Mottom Mamoni, en présence du Commissaire général du Festival panafricain de musique (FESPAM), Gervais Hugues Ondaye. Elle se tient à quelques semaine de la 11ème du FESPAM.



Cette formation devrait permettre d’améliorer les capacités des techniciens et gestionnaires de carrières artistiques de la sous-région ; de se doter d’un groupe de ressources humaines compétentes pour la gestion technique des événements musicaux en Afrique centrale, mais aussi disponibles pour la gestion de carrières d’artiste du spectacle vivant dans la sous région.



Le Commissaire général du FESPAM a précisé que cette formation avait pour objectif général d’améliorer les performances des acteurs culturels dans le management musical et la gestion technique de sonorisation de spectacle.



«Le développement du secteur musical de notre continent requiert effectivement la participation des acteurs informés, formés, imprégnés des conceptions et technologies nouvelles, conscients des problèmes qui se posent à eux et capables d’entreprendre l’effort nécessaire», a-t-il indiqué.



Gervais Hugues Ondaye a rappelé que cette formation, qui est assurée par Zhu Culture, grâce au financement de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), se tient conformément au plan d’action du FESPAM adopté par le Comité de direction en octobre 2016 par lequel il s’était engagé à professionnaliser les acteurs du secteur de la musique.



Le programme prévoit que cette formation prendra fin demain le 27 mai.