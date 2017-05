Bruno Itoua invite les anciens étudiants de l’UMNG à adhérer à la CRANE

Il a lancé cet appel lors de l’entretien qu’il a eu avec une délégation de cette association, conduite par son président, Parfait Romuald Iloki. Bruno Jean Richard Itoua a rassuré la CRANE de sa disponibilité à jouer son rôle dans le partenariat qui lie son ministère et la CRANE.



« C’est une bonne nouvelle. On souhaite bon vent à cette association. Je lance un appel à tous les anciens étudiants de l’université Marien Ngouabi, où qu’ils soient, quels qu’ils soient, à appuyer cette jeune association. J’ai compris qu'elle n’a pas limité son accès, elle n’a pas fixé d’interdiction. En tant qu'anciens étudiants, nous sommes donc tous membres de fait», a-t-il lancé.



Le ministre a rappelé qu’il y a seulement quelques formalités à accomplir pour devenir membre effectif et s’est fait le plaisir de cosigner un courrier, qui pourrait être adressé à certaines personnalités pour leur demander d’adhérer et puis évidemment d’appuyer l’association.



Parfait Romuald Iloki a salué l’esprit d’ouverture du ministre. «Le ministre est très ouvert. Il a été très attentif à nos propositions. Il a paginé notre programme d'activités et a apprécié le parcours que nous avons déjà pu faire en quelques temps. Nous avons lancé un site Internet. Nous sommes ouverts au reste de l’université et à tous les anciens. Nous sommes actuellement en train de réhabiliter l’amphithéâtre 600, qui est un lieu à la fois important et historique pour nous qui sommes passés à l’université Marein Ngouabi».



Créée en juillet 2015 et enregistrée au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation sous le récépissé n°533/MID/DGAT/DER/SAG du 18 novembre 2015, la CRANE compte actuellement 1000 membres. C’est une association à caractère socioculturel et à but non lucratif.



Elle vise à : contribuer au rayonnement de l’université Marien Ngouabi ; aider chaque étudiant et ancien étudiant à dynamiser sa trajectoire professionnelle ou à progresser dans sa discipline et mettre à jour ses connaissances ; lutter contre les antivaleurs en milieu universitaire ; favoriser une synergie intergénérationnelle ; promouvoir et encourager la recherche en milieu universitaire et para-universitaire ; servir de cadre de réflexion, d’échange et partenariat avec l’Université Marien Ngouabi ; constituer une force de proposition au niveau national ; promouvoir la coopération au profit de l’université Marien Ngouabi ; susciter une camaraderie agissante entre les anciens et nouveaux étudiants.