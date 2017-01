Brazzaville va accueillir la réunion du comité de haut niveau de l’UA sur la Libye

L’objectif est de mettre en place un agenda ou une feuille de route de sortie de crise, a-t-on appris de source officielle.



« Les agendas des chefs d’Etat qui composent ce comité de haut niveau de l’UA sur la question de la crise libyenne, ont été harmonisés et cette réunion maintes fois reportée va se tenir le 27 janvier à Brazzaville sur ce conflit devenu très complexe », rassure un communiqué du ministère congolais de la coopération, des Affaires Etrangères et des Congolais de l’étranger.



« Cette réunion va probablement proposer un agenda avec une idée centrale d’amener les Libyens à se parler entre eux sans l’ingérence extérieure pour une solution durable à la crise qui se secoue leur pays », ajoute ce communiqué.



La réunion s’inscrit dans le cadre du suivi de l’évolution de la situation en Libye et constituera une opportunité pour passer en revue les efforts régionaux et internationaux déployés dans le cadre du règlement de la crise dans ce pays.



L'Union africaine a créé ce comité spécialement sur la Libye, il est chargé de résoudre la crise actuelle dans ce pays.



Le comité va également aider les parties en conflit dans le pays à résoudre leurs différends par le dialogue.



Le comité de haut niveau de l’UA est composé de cinq pays que sont : la Mauritanie pour les pays arabes, le Niger pour l’Afrique de l’Ouest, le Congo pour l’Afrique centrale, l’Ethiopie pour l’Afrique de l’est, et l’Afrique du sud pour l’Afrique Australe.



La Libye est plongée depuis 2011 dans un conflit. L'UA réaffirme que la crise en Libye ne peut être réglée que par le dialogue et par une exclusion de toute intervention étrangère.



Outre les cinq présidents de ces cinq pays qui compose ce

Comité, cette réunion va aussi connaître la participation des représentants de l’UA et de l’ONU pour la Libye.



Rappelons que ce Comité est dirigé par le Chef de l’Etat congolais Denis Sassou N’Guesso.