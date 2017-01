Brazzaville : la Banque mondiale satisfaite du travail des maraichers de Nsoungui

«Ce que nous venons de voir est intéressant. Nous sommes satisfaits du travail qui se réalise dans ce site maraîcher. Les maraîchers ont exprimé leurs besoins, nous allons tenter de voir comment y faire face, en ce qui concerne la Banque mondiale. La fin du projet interviendra au mois d’avril. Déjà, on a des centaines de bénéficiaires auxquels ce projet a changé la vie. C’est le cœur du travail de la BM et cela me rend fière de l’action de la Banque. Je félicite l’équipe qui avait conçu ce projet», a déclaré Mme Haleh Z. Bridi à la presse.



Le site maraîcher Nsoungui a une superficie totale de 10 hectares. La superficie aménagée est de 7 hectares. Y sont logés, les maraichers expropriés des sites maraîchers de Talangaï, de la Corniche de Bacongo, de la Case de Gaulle, et du Centre de santé intégré (CSI) de Bissita.



Ce site est opérationnel depuis 2008, grâce au financement du Congo et de la BM, et du PDARP. Quelque 130km de pistes ont été construits, ainsi que 41 marchés.



Les maraîchers sont satisfaits de l’assistance qu’ils bénéficient de ce projet. Cependant, ils ont indiqué qu’ils sont confrontés à un certain nombre de problèmes, parmi lesquels : la situation de l’hippopotame qui dévaste leurs plantes ; le problème des engrais (ils veulent utiliser le kinocloha qui a foisonne qui se trouve dans la rivière Djoué, mais l’Etat interdit la destruction de cette herbe). La délégation de la Banque mondiale a constaté le manque d’eau potable et de latrines adéquates pour les maraîchers.



Les maraichers sont repartis en quatre groupements, notamment : le groupement Zola qui compte 20 maraichers, dont 12 femmes ; le groupement Makedika, qui a 20 maraichers dont 10 femmes ; le groupement Sounguika, avec 20 maraichers dont 11 femmes ; et le groupement la Jolie, qui a 20 maraichers dont 11 femmes. Chaque maraicher exploite une superficie de 500m2. Un champ d’expérimentation, appelé «champ école» de 500m2 est affecté à chaque groupement.



Les travaux concernant l’exploitation de ce site sont financés par le PDARP. Le coût total du microprojet est de 235.085.281 francs CFA ; dont 156.770.281 francs CFA (148.931.767 FCFA de la subvention du PDARP et 7.838.514 FCFA de l’apport aux bénéficiaires) et pour les microprojets 78.315.000 francs CFA pour l’aménagement des voix d’accès.



Les investissements réalisés sur financement du PDARP ont concerné, entre autres, 4 châteaux d’eau de 25m3 chacun ; 4 motopompes ; 2 abris de motopompes ; un système d’irrigation (tuyauterie vannes, regard, tuyau tricoflexes, etc.) ; 854 serres dont 4 champ d’exploitation ; 80 équipements de protection individuel ; 80 kits de matériel aratoire ; 80 ficelles agricoles de 100m ; 40 rubans métriques de 30m ; 160 arrosoirs ; etc.