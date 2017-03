Brazzaville abritera une exposition d’Art contemporain

Bomoy’Asika qui signifie nouvelle vie en lingala est une langue nationale en République Congo tant par sa représentation de la réalité que dans l’utilisation des matériaux issus de la récupération.



C’est une démarche artistique adoptée dans le but d’assurer l’assainissement dans les vies et dans les villes. C’est aussi un moyen de véhiculer un message auprès des peuples et des gouvernants, afin de les sensibiliser sur l’importance du recyclage et de la transformation des matériaux ou des objets usés qui encombrent l’environnement et polluent la nature.



Art Kintuadi Fondé en 2012, le collectif Art'kintudai réunit 3 amoureux de la peinture et de l’art abstrait: Dyclo M’Boumba, Gil2mib et Van Cruz Massengo; Ensemble ils créent Art'Kintuadi (Union) et viennent amender les racines de l’art contemporain en s’appuyant sur des techniques nouvelle