Brazzaville abritera une conférence sur « La décentralisation au Congo »

Cette conférence a pour thème : « La décentralisation au Congo et les Objectifs du Développement Durable » ; sera animée par Alphonse Malonga, formateur à l’ENAM, membre de la Fondation Niosi.



Le 25 septembre 2015, 193 pays (dont le Congo) ont adopté au sommet des Nations-Unis à New-York, un ensemble d'objectifs de développement durable (17 au total) pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Chacun (gouvernements, secteurs privés, sociétés civiles et personnes physiques) doit participer à l’atteinte de ces objectifs à l’horizon 2030 et ce à compter du 1er janvier 2016.



Ces Objectifs de Développement Durable (ODD) remplacent, on le sait les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) précédemment adoptés pour la période 2000-2015 et qui se sont soldés, pour le Congo, par un échec.



Quels sont les ODD que le Congo pourrait atteindre d'ici 2030, avec une dose de bonne gouvernance, de promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (TICS) et du numérique en général?