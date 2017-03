Brazzaville abritera le colloque international en «Hommage à George Balandier»

L’anthropologue et sociologue français Georges Balandier est mort à Paris en 201 6 à 95 an. Il a marqué son passage en Afrique par son œuvre abondante et sa participation à la création locale des premières institutions de recherche en sciences sociales.



Brazzaville lui rend un hommage mérité et entend honorer le questionnement pluridisciplinaire que cet éminent chercheur a posé sur l’héritage du Congo, son terrain de recherche privilégié, tout en projetant les débats de portée universelle qui ont marqué sa production intellectuelle post africaine.



A cette occasions des communications sont attendues notamment : Henri OSSEBI : «Le politique par le bas » chez Georges BALANDIER » ; Régine Tchicaya Oboa (Sociologue, Fac des lettres): « Georges BALANDIER, un précurseur de la sociologie du travail » ;Raoul Goyendzi (Chef de département UMG) : « Les dynamiques du dedans et du dehors à l’épreuve de l’actualité » ; Moustapha Tamba (Université de Dakar) : « Georges BALANDIER et l’Africanisme en France » ; Monique Hirschorn (Sorbonne Paris V) : « Georges BALANDIER dans la sociologie et l’Anthropologie française de l’après-guerre » ; Marc Henri Soulet (Président de l'AISLF, Université de Frbourg) : « Georges BALANDIER et la sociologie Africaniste francophone » ; Blaise N 'Djehoya (écrivain, journaliste et réalisateur de documentaires) : « Apport des membres de l' "école de formation" Georges Balandier dans les études africanistes ».