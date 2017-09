Brazzaville abritera la conférence extraordinaire des ministres de l’Environnement et des Finances de la CEEAC et de la Communauté de l’Afrique de l’Est

Cette conférence s’inscrit dans le cadre, entre autres, de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, le Plan d’Action de Marrakech, la Déclaration des Chefs d’Etat Africains adoptée le 16 novembre 2016 à Marrakech, en marge de la COP22, l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, le Mémorandum pour la création du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et des décisions des Chefs d’Etats de la CEEAC sur l’économie verte.



Elle a pour objectif général, accélérer l’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo de l’Union Africaine, présidée par SEM Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, à travers des outils (politiques, diplomatiques, institutionnels, financiers, techniques, etc.) en cours de création, ceux déjà existants, et ceux à créer en Afrique de l’Est et centrale, pour parvenir à la diversification de l’économie des Etats, la lutte contre les changements climatiques, la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des populations ; ainsi que l’adoption de la position commune de l’Afrique Centrale et de l’Est face à la COP23.



De façon spécifique, il sera question d’adopter la position commune de l’Afrique Centrale et de l’Est face à la CoP23, la Déclaration de Brazzaville sur l’accélération de l’opérationnalisation de la Commission climat du Bassin du Congo, du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, du Fonds pour l’Economie Verte en Afrique centrale, le projet des outils de fonctionnement, le plan d’action de la Commission climat du Bassin du Congo et, les programmes/projets sectoriels de développement de l’économie bleue.



Cette conférence va bénéficier de l’appui technique du Secrétariat général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), du Secrétariat général de la Communauté de l’Afrique de l’Est et du Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC).