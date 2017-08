Brazzaville abritera la 1ère édition de la « Foire Culturelle du Congo »

La foire culturelle du Congo est un nouveau concept créé afin d’aider à conserver durablement et en sécurité le patrimoine culturel, tout en le mettant disponible au grand public. Elle vise à promouvoir le tourisme culturel intra-congolais, une campagne de sensibilisation des populations à la connaissance ; à préserver et à valoriser le patrimoine culturel.



A cette occasion, des expositions d’objets d’arts, les danses, les rites, l’art culinaire et les mythes seront présentés au cours de ces foires. Les récits et les contes seront dits pour les enfants afin de leur faire découvrir des héros et des héroïnes de leur propre histoire, comparable aux récits de Cendrillon, de Raiponce, d’Arielle ou encore de Blanche Neige.



« Chaque année, nous donnerons au congolais l’occasion de connaitre en profondeur la culture d’un département. De la Likouala au Kouilou, nous compterons au moins une douzaine d’éditions. Ce travail viendra en complément de celui que nous avions amorcé en 2008, sur le maquillage ancestral. Une grande exposition avait été présentée au Centre culturel français à l’époque, où il était question de présenter les différents types de maquillages congolais», a expliqué Mildred Moukenga, promotrice culturelle, initiatrice dudit concept.



Pour Mildred Moukenga, c'est un besoin de faire un retour à la source culturelle pour y puiser les valeurs humaines ultimes afin de passer au modernisme sans s’aliéner s’impose.



« Nous exposerons des objets antiques, comme le mokoto ou le moungodo, un instrument de musique qui a longtemps joué un grand rôle pour faciliter la communication dans les villages, on pourrait dire qu’il est l’ancêtre du téléphone. Nous présenterons quelques mets célèbres originaires de ce département, les recettes seront éditées et publiés », a–t-elle annoncé.