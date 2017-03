Brazzaville abritera des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la Francophonie

Cette année, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée sous le thème : « Dis-moi dix mots sur la toile ». Elle a pour objectif de montrer la manière dont le français s'adapte à des technologies et à des usages numériques en constante évolution. La plupart des mots choisis transposent dans l'univers numérique des réalités ou des pratiques empruntées au monde physique : avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober.



20 mars, A cette date 220 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la Francophonie, à travers des concours de mots, des spectacles, des festivals de films, des rencontres littéraires, des rendez-vous gastronomiques, des expositions artistiques.



Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française (la langue comme lien social, la capacité de la langue à exprimer l’intime, à accueillir les inventions verbales…) et dix mots l’illustrant sont choisis par les différents partenaires francophones. Cette nouvelle édition illustre la manière dont le français s’adapte à des technologies et à des usages numériques en constante évolution, en s’enrichissant de sens nouveaux, sans qu’il soit nécessaire d’emprunter à une autre langue.



Toutefois, dans quelques cas, les mots existants ne suffisent pas à désigner ces usages. La langue française se prêtant à l’invention, des termes nouveaux ont alors été créés comme émoticône pour illustrer sur l’écran nos sentiments ou émotions, ou télésnober pour désigner le fait de regarder son téléphone ou son ordinateur portable quand un interlocuteur s’exprime.