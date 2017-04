Brazzaville : Samba Alalick arrêté pour mauvaise manipulation de la loi et trouble à l’ordre public

André Oko Ngakala a expliqué pendant que la décision était en cours d’exécution, l’huissier de justice a outrepassé les limites de son champ d’action, causant un sérieux trouble à l’ordre public, une incitation à la révolte et une destruction bien meubles et immeubles appartenant à autrui.



Il a décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre de Dandou Georges alias Mayombi ; Beazeka Cédric et autres chefs de destructions des biens meubles et immeubles appartenant à autrui.



« Après enquête de police judiciaire et leur garde à vue ayant été levée, ils viennent d’être déférés à mon parquet ce jour 4 avril 2017 », a-t-il précisé.



Compte tenu de la gravité des faits qui leur sont reprochés, André Oko Ngakala a requis le déplacement en détention des susnommés.