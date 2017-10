7ème Sommet de la CIRGL : les grands sujets à soumettre au haut niveau arrêtés

Ce Sommet a pour thème : «Accélérer la mise en oeuvre du Pacte en vue de faciliter la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs ».



Des grands sujets seront évoqués au cours des travaux. Parmi lesquels : la mise en œuvre des engagements pris au titre de l’Accord‑cadre, lors de la réunion tenue le 26 octobre 2016 à Luanda (Angola) ; les mesures à prendre pour régler les questions en suspens sur la neutralisation des forces négatives dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).



Y compris les Forces démocratiques alliées (ADF), les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), et d’autres groupes armés ; accélération du rapatriement des combattants étrangers désarmés dans l’Est de la RDC et les pays voisins.



Les Chefs d’Etat et de gouvernement passeront en revue les dialogues et processus politiques en cours dans les pays comme la RDC, le Burundi, le Soudan du Sud et la République Centrafricaine (RCA).



Le développement des infrastructures ; la promotion des investissements ; la lutte contre l’exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles ; la mise en œuvre de l’initiative de la Banque mondiale en faveur de la région des Grands lacs, sont aussi des questions qui pourraient être traitées au cours de ce Sommet.



En clair, les Chefs d’Etat et de gouvernement se pencheront sur les progrès et les défis dans la mise en œuvre des engagements pris dans l’Accord-cadre, signé en février 2013 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cet Accord‑cadre constitue un instrument important destiné à aider la région des Grands Lacs à parvenir à une paix et un développement durables.



Il a pour principal organe de contrôle, le Mécanisme régional de suivi, qui se réunit une fois par an au niveau des Chefs d’État et de gouvernement afin de faire le point sur la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux des pays signataires : Afrique du Sud, Angola, Burundi, Kenya, Ouganda, RCA, République du Congo, RDC, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie et Zambie.