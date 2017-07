​MTN Congo : Lancement de l'offre LTE Business et de l'offre Internet à domicile.

LTE Business est la dernière offre de service internet de MTN, basée sur la technologie 4G, qui offre une combinaison de qualité, de vitesse d’options et divers plan tarifaires pour une meilleure maitrise du budget.



Avec une vitesse allant jusqu’à 40 Mbps et des couts adaptés à la taille de votre environnement, cette offre permet de gagner du temps et d’avoir une meilleur productivité. De plus grâce à un chat supplémentaire de téléphones IP fixes sur les plans illimités, la réception d’appels téléphonique est gratuite d’IP à IP, ainsi que des appels à prix réduits sur le réseau GSM.



Elle propose deux modes d’activation au choix il s’agit de : se rapprocher du service client MTN dans les différentes agences commerciales et se connecter à l’interface du modem via l’adresse : http:/192.168.0.1 et faire le choix d’activation via USSD pour le forfait internet et support de connexion.



Le Routeur Internet Famille en vente à 60000 FCFA propose 3 formules dont Access (Libre: 25 GB à 35000 FCFA et Contrôle: 25 GB à 35000 FCFA à raison de 853MB/Jour) ; Formule Confort (Libre: 60 GB à 75000 FCFA et Contrôle: 60 GB à 75000 FCFA à raison de 2 GB /Jour) et Formule Illimitée à 100.000 FCFA.



Le Directeur Marketing, Cheikh Tidiane Thiandoume a laissé entendre que MTN Congo pense être la locomotive du monde digital pour le développement économique et a précisé que grâce à ces boxes, les parents ont une option de contrôle parentale et que même les employeurs ont la main mise sur la gestion temps d’utilisation et le flux de téléchargement.



Une visite de l’espace aménagé pour les démonstrations à clore la cérémonie.