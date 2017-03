​Le groupe Africa Brass et l’artiste se produiront en Jazz à la cafet'

Apparu en 1986 sous forme d’un atelier dirigé par Patrice Yengo et Pierre Mayer, c'est en 1990 qu'Africa Brass devient un groupe musical. Grâce à son style jazzy, brassé aux réalités congolaises, ce groupe crée une musique colorée, emprunte de sonorités singulières dans l’univers de l’Afro Jazz, que nous vous invitons à découvrir lors de ce Jazz à la cafet'.



L’artiste Berléa partagera son l’univers musical riche en couleurs et de ses chansons chantées en lingala, français et lari (sa langue maternelle), et dans des genres musicaux variés, tels l’afro, le jazz et le gospel.